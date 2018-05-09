Emeğin sergisi

Toki Mevlana İlköğretim Okulunda açılan sergide giyim, ev tekstili, çeyiz ürünleri gibi el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Kurs hocası Hülya Bilir, kursta 6 seneyi geride bıraktıklarını ve kursiyerlerin yaklaşık 6 ayda mevcut ürünleri meydana getirdiğini aktardı. Kursa mahalle sakini hanımların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Hülya Bilir, “Katkı ve desteklerinden dolayı Yozgat Halk Eğitim Merkezi müdürlüğümüze ve okul idarecilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

