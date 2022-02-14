Emanetlerine sahip çıktılar

Şubat ayının ikinci haftasının değeri olan ‘Emaneti Korumak’ eğitimi kapsamında Din Kültürü öğretmeni Zeynep Acer gözetiminde 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik 'emanet Yumurtamıza Sahip Çıkalım’ etkinliği düzenlendi. Öğrenciler evde haşladıkları bir yumurtayı boyayarak okula getirdiler. Öğretmenlere emanetin ne olduğuna dair bilgi verip, ‘Emanete İhanet Etmemek’ isimli hikayeyi izletti. Ardından her öğrenciden boyadığı yumurtayı bir arkadaşına bir haftalığına emanet etmelerini istendi. Öğrenciler bir hafta sonunda da yumurtaları aldıkları şekliyle sahiplerine iade edecekler. Böylece emaneti koruma bilincine sahip olmuş olacaklar.