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Emaneti Yozgatlı devraldı

ALPEREN Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanlığına Yozgatlı genç Avukat Samet Bağcı getirildi.

Emaneti Yozgatlı devraldı

ALPEREN Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanlığına Yozgatlı genç Avukat Samet Bağcı getirildi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Emaneti Yozgatlı devraldı

Alperen Ocakları Genel Merkezinde yapılan istişareler neticesinde beş yıldır görev yürüten Murat Aslan, görevini Yozgatlı genç ve başarılı avukat Samet Bağcı’ya teslim etti.
Devir-teslim törenine Yozgat Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak da katıldı.
Ankara’da avukatlık yapan Yozgatlı yeni başkan Samet Bağcı, onurlu bir göreve gelmenin gururunu yaşadığını belirtti.
Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı, “Alperenler olarak bizler ağabeyimizi, büyüğümüzü, başkanımızı, liderimizi gömdük ama davamızı gömmedik. Gözümüz ufukta, kulağımız seste; haydi koç yiğitler tuğları kaldırın, sefer var” diyerek görevine başladı.

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