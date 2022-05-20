Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Emanete sahip çıktılar

Tarih boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin, yine dünya üzerinde ki varlığını hür ve bağımsız olarak sürdürmesi için Atatürk’ün ‘Milletin İstiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ dediğini dile getiren Parlak, “Büyük önder yediden yetmişe, kuzeylisi-güneylisi, doğulusu-batılısı, her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk milleti başarı elde etmiştir” dedi.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:55
Emanete sahip çıktılar

ONLARA BORÇLUYUZ
Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerektiğine vurgu yapan Parlak, bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetimizle dünya milletleri arasında şerefli yerimizi aldığımızı söyledi. Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini, Türk gençliğine emanet ettiğini de dile getiren Parlak, “Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada atasının emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak onun gösterdiği hedef olan çağdaşlık, uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik-beraberlik içinde, birbirlerine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, teknoloji kabiliyetleriyle donatılmış Türk genci ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır” dedi. 
Milli mücadeledeki inancın, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesinin ülkenin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacağını belirten Parlak, “Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir. Bugün bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa bunu büyük önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize borçluyuz. Bu nedenle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum” diye konuştu.
İl Müdürü Rasim Parlak’ın konuşmasının ardından, sporcuların jimnastik, güreş, tekvando gösterisinde bulunduğu programda çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmaları yapıldı. Okunan şiirlerin ve söylenen türkülerin ardından tören, halk oyunları gösterisiyle son buldu.
Sema Nur Koçaker
 

Anahtar Kelimeler:
Emanete Sahip çıktılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat ve Köse’den ziyaret
Polat ve Köse’den ziyaret
Kadıpınarı’nda çevre düzenlemesi
Kadıpınarı’nda çevre düzenlemesi
Kadın istihdamına destek
Kadın istihdamına destek
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Konferans düzenlendi
Konferans düzenlendi
Vakıf kuruldu
Vakıf kuruldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim