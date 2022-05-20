Emanete sahip çıktılar

ONLARA BORÇLUYUZ

Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerektiğine vurgu yapan Parlak, bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetimizle dünya milletleri arasında şerefli yerimizi aldığımızı söyledi. Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini, Türk gençliğine emanet ettiğini de dile getiren Parlak, “Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada atasının emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak onun gösterdiği hedef olan çağdaşlık, uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik-beraberlik içinde, birbirlerine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, teknoloji kabiliyetleriyle donatılmış Türk genci ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır” dedi.

Milli mücadeledeki inancın, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesinin ülkenin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacağını belirten Parlak, “Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir. Bugün bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa bunu büyük önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize borçluyuz. Bu nedenle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum” diye konuştu.

İl Müdürü Rasim Parlak’ın konuşmasının ardından, sporcuların jimnastik, güreş, tekvando gösterisinde bulunduğu programda çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmaları yapıldı. Okunan şiirlerin ve söylenen türkülerin ardından tören, halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Sema Nur Koçaker

