Elma görünümlü ayva!

YOZGAT’a iki ayrı çiftçinin 4 yıl önce farklı kişilerden aldıkları fidelerin meyvesi görenleri şaşkına çevirdi. Ayva fidesi olarak bahçeye dikilip, gelişen ağaçlar elmaya benzeyen ayva meyvesi verdi. Tadının her iki meyveye de benzemediği gibi, çok sert olması nedeniyle yenilmediği de kaydedildi. Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Yeniyer Beldesi Ahmetfakılı Mahallesinde evinin bahçesine 4 yıl önce ‘ayva fidanı’ diye diktiği ağaç ürün verince hayretler içinde kaldığını belirten Recep Doğan, ‘’Ne ayva tadı var ne de elma tadı var, tatsız bir meyve, görüntüsü daha çok elmaya benziyor’’ dedi. Son on yıldır bahçesinde türlü meyveler yetiştiren Recep Doğan, ağacın iki yıldır meyve verdiğini, olgunlaşmadan ayvaya benzemesine karşılık, olgunluk döneminde daha çok elmayı andırdığını anlattı. Bunun üzerine tarımcılara danıştığını kaydeden Doğan, "Bunun elma ağacına aşılanmış ayva olduğunu söylediler. Elma ağacına ayva aşılamanın yanlış olduğunu da bildirdiler. Meyve olarak tüketilmesi imkansız olduğu için kökünden söküp, yerine başka meyve ağacı dikeceğim’’ diye konuştu. Yozgat Merkeze bağlı İnceçayır köyünde ise Osman Karaca tarafından satın alınıp, 4 yıl önce dikilen fidenin gelişerek, iki yıldır meyve verdiğini bildirdi. Karaca, ‘’Meyvesi çok sert, kaya gibi, bıçak bile kesmiyor. Tadı çok farklı, damak tadımıza uygun değil. Yeşil haliyle ayvayı andırıyor, yetişkin hali elmaya benziyor. Genetiği ile oynanmış bir meyve türü. Ağacın gövdesi de yaprakları da ayva-elma karışımı farklı bir şey’’ ifadelerini kullandı. Ziraat teknikeri ise, ‘’Elma fidanı üzerine ayva aşısı yapıldığı ve daha sonra bu aşının dönüşüm yaptığı, oluşan bu meyvede ise hem ayva tadı hem de elma tadı gözlemlenmiştir. Ayrıca meyvede olağanüstü büyüklük söz konusudur" şeklinde konuştu.