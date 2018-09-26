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Elma ağacı çiçek açtı

SONBAHAR mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlar yapraklarını dökmeye başlarken, Yozgat'taki bazı meyve ağaçları yeniden filizlenerek çiçek açtı.

Elma ağacı çiçek açtı

SONBAHAR mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlar yapraklarını dökmeye başlarken, Yozgat'taki bazı meyve ağaçları yeniden filizlenerek çiçek açtı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Elma ağacı çiçek açtı

Sonbaharı mevsiminin gelmesi ile birlikte sararan yapraklar dökülürken, Yozgat'ta güneşli seyreden hava sıcaklıkları meyve ağaçlarının yeniden çiçek açmasına neden oldu. Yozgat merkezde aylar öncesinden meyve vermeye başlayan bazı elma ağaçlarının, sonbaharda yeniden filizlenip çiçek açması görenleri şaşırttı. Bu mevsimde elma ağacının çiçek açmasına çok şaşırdıklarını söyleyen Seyit Ünal, "Mevsimlerin iklimlerin değişiminden oluyor. Yoksa Yozgat'ın havası soğuk. Normalde ilkbaharda çiçek açması lazım ama çiçek açmaması gereken ağaç çiçek açtı. Herkes de gelip bakıyor. Bu ağacın ürününü yedik tekrar çiçek açtı" dedi. 

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