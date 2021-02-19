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ELLERiYLE BESLEDiLER

YOZGAT il genelinde yağan kar ile birlikte özellikle sokak hayvanları olumsuz yönde etkiledi.

19 Şubat 2021 Cuma 00:10
ELLERiYLE BESLEDiLER

Hayvanların aç, susuz kalmaması, soğuklardan etkilenmemesi amacıyla belediyeler de gerekli önlemleri alıp, hayvanlar için belirlenen noktalara yiyecekler bırakıldı. Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal da, beldede aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Başkan Ünal, yollarda, asfalt üzerinde yiyecek arayan kuşlar için yol kenarlarına ekmek doğradı, sokak hayvanları için belirli alanlara ekmek ve yiyecek bırakırken, hayvanlar da başkanın etrafını çevirip, yiyecek bekledi. Başkan Ünal, soğuk havalarda dışarıda yaşamak için çaba sarf eden sokak hayvanlarının, bir yandan da açlıkla mücadele ettiğini hatırlattı. Başkan Ünal, ‘’Kış şartlarının gelmesinin ardından sokak hayvanları yiyecek sorunu ile karşı karşıya kaldı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerin altında seyretmesi en çok sokak hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulamayan hayvanlar, donma tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor. Soğuk aylarda özellikle hayvanların gıdaya, yemeye ihtiyacı var. Bizlerde bu durum karşısında elimizden geleni yapmak zorundayız. Çünkü onlarında bir canlı olduğunu ve yaşamla mücadele ettiğini unutmamalıyız. Üzerimize düşen insanlık görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum’’ diye konuştu. Aydıncık Belediyesi de, yoğun kar yağışı sonrası aç kalan sokak hayvanlarını besleme ve kuşları yemleme çalışmalarına ağırlık verdi. •Seyfettin Sağlam• 

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ELLERiYLE BESLEDiLER
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