YOZGAT il genelinde Covit-19 tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağında, belediyeler fırsatı değerlendirip, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ise, sokak hayvanlarına personeli ile birlikte yiyecek bırakıp, hayvanları elleriyle besledi. Başkan Okan Yaşar Elbaşı, ‘’Zaman ve Saat fark etmeksizin sahada çalışmakta olan emekçi arkadaşlarıma kolay gelsin. Kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarımız evinizde iken, belediye çalışanlarımız sahada. Siz evde kalın biz sizin taleplerinizi yerine getirelim’’ çağrısında bulundu. Başkan Elbaşı, beldede halkın yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerde hafta sonunda yoğun ve genel bakım, temizlik çalışması yapıldığını kaydetti. Başkan Elbaşı, ‘’Sokakta yaşayan canları da bu süreçte unutmadık. Daha önceden olduğu gibi bu hafta sonunda da canların yiyeceklerini uygun alanlara bıraktık, bundan sonra da bırakmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da özellikle hafta sonu kısıtlama döneminde evlerinin yakınlarına, uygun bölgelere yiyecek ve içecek bırakmalarını istiyoruz’’ dedi.