Ellerinden öpüyoruz!

Kayseri’de askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yapılan saldırıdan üç gün önce telefonla görüştüğü babasından iki kez helallik isteyen Muhammet Ali Ocak, terhisine 25 gün kala şehit düştü. Kuzey ırak operasyonundan yeni dönen ve tertipleri ile birlikte çıktığı çarşı izninde hain saldırıya maruz kalan Ocak'ın babası Servet Ocak, oğlu ile yaptığı telefon görüşmesi ve şehit olmadan önceki son sözlerini paylaştı.





5 KARDEŞİN EN KÜÇÜĞÜ

Annesi Durdu Ocak’ı küçük yaşta kaybeden Şehit Muhammet Ali Ocak, 5 kardeşin en küçüğüydü. Baba Servet Ocak, evlatlarını seyyar tezgahında tesbih ve esans satarak sağlıyordu.





'BABA HAKKINI HELAL ET' DEDİ

Olaydan üç gün önce telefonla görüştüğü oğlunun; "Baba hakkını helal et, belki şehit olurum, bir daha görüşemeyiz" dediğini hatırlatan baba Ocak; “Yavrum bu senin içine mi doğdu dedim. Ölürsen şehit olursun, kalırsan gazi olursun vatan için, millet için dedim" ifadelerine yer verdi.





KUZEY IRAK’TAN GELDİ





Oğlunun birliğinde keskin nişancı olarak görev yaptığını söyleyen Ocak;

“Muhammet Alim keskin nişancıydı. Komutanlarıyla beraber sürekli operasyonlara çıkardı. Ayın sekizinde Allah izin verirse tırları yükledik Kayseri'ye birliğimize geleceğiz dedi. Kayseri'ye geldikten sonra beni aradı. Baba Kayseri'ye geldik dedi. İzne çıkacağım giyecek elbisem yoktu ama Allah razı olsun arkadaşlarımın her birisi bir şeyler getirdi takımı düzdük arkadaşlarla çarşı iznine çıkacağım dedi.

Oğlum harçlığın var mı dedim, yalan söylemeyim yok baba dedi. Hemen çarşıya inip harçlık gönderdim. Baba Allah razı olsun dedi. Yavrum senden de Allah razı olsun vatan, millet için askerlik yapıyorsunuz, düşmanlarımıza karşı bu vatani görevi yapıyorsunuz dedim. O sıra baba bir şey diyeceğim, şimdiye kadar söylemedim dedi. Baba bana hakkını helal et belki şehit olabilirim dedi.

Benim içim doldu o sıra. Oğlum bu güne kadar söylemedin nereden çıktı bu kelime dedim. Baba bana hakkını helal et diye tekrarladı, belki şehit olabilirim son görüştüğümüz olabilir dedi. Tabi ben bir şey diyemedim, içimdekileri dışarı atmadım ama benim dişime taş değdi. O gün benim damadın oradaydım, telefonu geldi. Kızım, baba Muhammet Ali dedi, konuşun kızım ben daha dün görüştüm dedim. Abla babama ver beni demiş, aldım ne yapıyorsun nasılsın diye konuşurken yine bana o soruyu sordu; baba bana hakkını helal ettin mi, belki yolculuk olmayabilir şehit olabilirim dedi. Yavrum bu senin içine mi doğdu dedim. Ölürsen şehit olursun, kalırsan gazi olursun vatan için, millet için dedim” dedi.





BABAMA ŞEHİT OLDUĞUMU SÖYLEMEYİN

Şehit babası, oğlunun şehit olmadan önce yoğun bakımda komutanından bir de istek de bulunduğunu söyledi.

Servet Ocak, komutanından öğrendiği o konuşmayla ilgili şunları paylaştı:





“Yoğun bakımdaymış oğlum, nefes nefese kalınca komutanını yanına çağırıyor. ‘Babama ne olur benim şehit olduğumu söyleme, babam da kalp var yuvasını yıkmak istemem komutanım’ demiş. Öyle deyince gözleri doldu geldi diyor komutanı. Nasıl öyle konuşuyorsun yavrum Muhammet Ali diyor komutanı. Yaralı haliyle komutanı ile bu konuşmayı yapıyor.”





MUHAMMET ALİ’NİN KALAN ASKERLİĞİNİ BEN YAPAYIM





“Vatanımız, milletimiz, devletimizi Allah düşmanlara karşı korusun, esirgesin. Astımıza ve üstümüze Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın” diyen Ocak, oğlunun komutanlarına şöyle seslendi:





“Muhammet Ali'nin kaldığı yerden beni alın götürün askere ben de onlarla çarpışayım. Başka bir isteğim yok sizlerden. Bizim ecdadımız nasıl ki Çanakkale'yi geçilmez yaptıysa bu devleti dünya gelse yıkamaz. Çünkü biz Kur'ana sahibiz, imanlı komutanlara sahibiz, Allah'a şükürler olsun. Onun için hiç gam yemiyoruz. Biz yediden yetmişe kadar cephedeyiz. Vatanımızı, yurdumuzu terk edemeyiz. Üç beş çapulculara kahrolası kafirlere vatanımızı, milletimizi terk edemez, onları da sevindiremeyiz. Evet acımız büyük, her yerde şehit geliyor. Bir benim evladım için ağlamıyorum. Günlük şehit geliyor, analar, babalar sadece tabutunu öpüyor, feryat ediyor.”





MEVLAM NE GÜZEL KADER YAZMIŞ

Ocak, yavan ekmek, acı suyla büyütüp askere yolladığı oğlunun şehitlik mertebesine ulaşmasından duyduğu gururu dile getirdi.



Ocak; “Mevla'm güzel bir kalemi varmış güzel bir yazı yazmış, evladımızı bizden daha çok sevmiş, sevdiklerinden daha çok sevmiş şehitlik makamını vermiş. Allah'a şükür ve hamd ettim ki benim yavrum orada şehit oldu. En güzel makamlara, en güzel mevkilere Rabbim onu nasip etmiş, bizim hiçbir diyecek hakkımız yoktur” diye konuştu.





OĞLUMU GÖREN GÖZLERİ ÖPMEK İSTEDİM

Cenaze töreni sonrası ayyıldızlı bayrağın teslimi sırasında komutanın elini öpmek istemesinin nedenini şu şekilde anlattı:

“O komutanların benim yavrumu gören gözleri ben öpeyim dedim. Allah rızası için dedim. Onlar da bana dedi ki bu bayrağı Muhammet Ali korudu bundan sonra da ben size teslim ediyorum dedi. O bayrağı öptü ondan sonra ben öptüm, tekrar o benim elime sarılınca ben onun eline uzandım. Ben küçüğe de abi derim büyüğe de abi derim. Hiçbir zaman Müslüman kibirli, gururlu olmaz.”





MİLLETVEKİLİ BAŞER: PEYGAMBER OCAĞI ŞUURU

Şehit babasını yalnız bırakmayan, cenazesinin başında Kur’an-ı Kerim okuyan Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, şehit babasının komutanın elini öpmek istemesindeki ruhu şu şekilde anlattı: