Elimizi taşın altına koyduk

Öngel, Anadolu kadını olarak, dinini bilen, geleneklerine bağlı, çağın gereklerini okuyan, topluma ve insanlığa değer katan, ülkesini seven, güzel ahlaklı, bilinçli, yenilikçi bireyler yetiştirmek üzere yola çıktıklarını anlattı. Öngel, "Gelişimin öncüsü kadındır, çünkü kadın ne öğrenirse çocuklarına onu öğretir. O çocuk büyür birey olur, o birey millet olur, o millet devlet olur. O devlet önce kul olduğu için Allah'a, sonra devlet olduğu için dünyaya hizmet eder" dedi. Öngel, hiçbir ayırım gözetmeksizin bu yolda yürümekten onur duyacaklarını dile getirdi, Hakk'a hizmetin bir nasip işi olduğunu hatırlattı.



