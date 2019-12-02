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Elimizi taşın altına koyduk

KISA adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı Yozgat İl Kadın ve Aile Koordinatörlüğü görevine atanan Ruziye Öngel, ‘Yozgat halkına söyleyecek sözümüz var’ diyerek, yaptığı yazılı açıklamasında taşın altına ellerini koyduklarını söyledi.

Elimizi taşın altına koyduk

KISA adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı Yozgat İl Kadın ve Aile Koordinatörlüğü görevine atanan Ruziye Öngel, ‘Yozgat halkına söyleyecek sözümüz var’ diyerek, yaptığı yazılı açıklamasında taşın altına ellerini koyduklarını söyledi.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Elimizi taşın altına koyduk

Öngel, Anadolu kadını olarak, dinini bilen, geleneklerine bağlı, çağın gereklerini okuyan, topluma ve insanlığa değer katan, ülkesini seven, güzel ahlaklı, bilinçli, yenilikçi bireyler yetiştirmek üzere yola çıktıklarını anlattı. Öngel, "Gelişimin öncüsü kadındır, çünkü kadın ne öğrenirse çocuklarına onu öğretir. O çocuk büyür birey olur, o birey millet olur, o millet devlet olur. O devlet önce kul olduğu için Allah'a, sonra devlet olduğu için dünyaya hizmet eder" dedi. Öngel, hiçbir ayırım gözetmeksizin bu yolda yürümekten onur duyacaklarını dile getirdi, Hakk'a hizmetin bir nasip işi olduğunu hatırlattı. 

 

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Elimizi Taşın Altına Koyduk
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