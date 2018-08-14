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Elena, Leyla oldu

YOZGAT’ta Müslüman olmaya karar veren Rus asıllı Elena Müslüman oldu ismini Leyla olarak değiştirdi.

Elena, Leyla oldu

YOZGAT’ta Müslüman olmaya karar veren Rus asıllı Elena Müslüman oldu ismini Leyla olarak değiştirdi.

14 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Elena, Leyla oldu

Yozgat’ta arkadaşı vasıtasıyla İslamiyet ile tanışan Elena, İl Müftülüğü’nde düzenlenen İhtida Merasimi ile Müslüman oldu. Yozgat İl Müftülüğüne müracaatta bulunan Rus asıllı Kırgız Elena Bochkar için İhtida Merasimi düzenlendi. İhtida töreni ile kelime-i şehadet getiren Bochkar Müslüman oldu. Ülkesinde terzilik yapan Bochkar, Yozgat’ta bulunan arkadaşı vasıtası ile İslamiyet’le tanıştı. Aslen Rus olan ve  İslam dinini seçen Elena Bochkar, Leyla ismini aldı. Tören sonunda Bochkar’a ihtida belgesini İl Müftüsü Salih Sezik verdi. Yozgat’a yerleşmeye karar veren ve İslamiyet’ten etkilenen Rus asıllı Elena Bochkar, için İl Müftülüğü’nde İhtida töreni gerçekleşti. İhtida Merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve dualarla devam etti. İl Müftüsü Salih Sezik törende yaptığı konuşmada Elena Bochkar’ın kendi hür iradesiyle Müslüman olmaya karar verdiğini, bundan dolayı son derece memnuniyet ve sevinç duyduğunu dile getirdi. İl Müftüsü Salih Sezik, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çizmiş olduğu çerçeve içerisinde, İhtida Merasimi adını verdiğimiz dini bir tören ile kendisi İslam ile şereflenmiştir. Rabbim bundan sonra hak yoldan ayırmasın” dedi.

Kelime-i şehadet getirerek İslam ile müşerref olan ve Leyla ismini alan Elena Bochkar da, “Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şehadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Müftü Sezik, merasim sonunda Leyla Hanım'a bir adet Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve başörtüsü hediye ederek ihtida belgesini takdim etti.

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