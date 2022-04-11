ELEKTRONiKTEN ŞiKAYETÇiYiZ

Yozgat’ta 1 Ağustos 2018 yılında kurularak Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başlayan Tüketici Hakem heyeti vatandaşların haklarını savunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde bin 765 tane Tüketici Hakem Heyetine vatandaşlar aldıkları hizmet ve ürünler nedeniyle şikayette bulunulurken, bu sene ise ilk üç aylık dönemde 443 kişi şikayette bulundu. Geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan şikayetler neticesinde Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı Tüketici Hakem Heyeti tarafından alınan kararın 922’si tüketici lehine sonuçlanırken, 843’ü ise tüketici aleyhine sonuçlandı. Bu sene içerisinde alınan kararlarda ise 197 şikayet tüketici lehine, 204 şikayet ise tüketici aleyhinde sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüketiciler tarafından şikayete konu olan mal ve hizmetlerin toplam karşılığı 2 milyon 474 bin 414 lira iken, bu sene içerisinde yapılan şikayetlerin ise maddi karşılığı 855 bin 584 lira. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Yozgat’ta 01 Ağustos 2018 tarihi itibari ile 1 adet yetkilendirilmiş İl Tüketici Hakem Heyetinin faaliyet gösterdiği kaydedildi. Tüketicilerin başvurularını şahsen Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan il Tüketici Hakem Heyetine veya ilçelerde ise Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyeti İrtibat Raportörlüğüne ya de E-Devlet Kapısı aracılıyla ikametlerinin bulunduğu yerdeki yetkilendirilmiş olan Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına iletebildikleri öğrenildi. Tüketicilerin 2022 yılı için 15 bin 430 liraya kadar olan tüketici uyuşmazlıkları konusunda tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabildikleri kaydedilirken, başvuruların karara bağlanması konusunda kanun tüketici hakem heyetlerine 6 ay süre tanındığı. Bu süre iş yoğunluğuna ve olağan dışı durumlara bağlı olarak 6 ay daha uzatılabildiği vurgulandı. Yozgat İl Tüketici Hakem Heyetimizde işlem görmekte olan dosyalar ortalama 3-4 ay süre zarfında sonuçlandırılıyor. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan şikayetler neticesinde en çok şikayetin Cep Telefonu, Bilgisayar, Televizyon gibi elektronik eşyalara yapıldığı öğrenilirken, elektronik eşyaları mobilya, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim eşyaları takip ediyor. Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular ise şu şekilde sıralanıyor; Birinci sırada Elektronik ürünler, ikinci sırada dayanıklı tüketim malları, üçüncü sırada bankacılık işlemleri, dördüncü sırada abonelik sözleşmeleri, beşinci sırada finansal tüketici sözleşmeleri, altıncı sırada diğer perakende tüketici ürünleri, yedinci sırada tekstil ve konfeksiyon ürünleri, sekizinci sırada gıda ürünleri, dokuzuncu sırada eğitim, onuncu sırada ise tatil amaçlı turistlik hizmet şikayetleri yer aldı.