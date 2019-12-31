Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114754
ALTIN
290.979
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8118
EURO
6.6508

Elektrikte tasarruf dönemi

YOZGAT Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini güneş enerjisinden karşılayacak projenin ihalesini yaptı.

Elektrikte tasarruf dönemi

YOZGAT Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini güneş enerjisinden karşılayacak projenin ihalesini yaptı.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Elektrikte tasarruf dönemi

Şehrin su ihtiyacını Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndan elektrik enerjisi ile sağlayan ve aylık ortalama bir milyon lira elektrik faturası ödeyen Yozgat Belediyesi, bu giderini kuracağı güneş enerji santrallerinden karşılayacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, nüfus oranına göre Yozgat Belediyesinin en fazla elektrik faturası ödeyen belediyelerin başında geldiğini söyledi.  Fatura giderlerini azaltmak ve belediyeye gelir sağlamak için belediye meclisinde güneş enerji santrali kurma kararı aldıklarını anlatan Köse, "İllerde 5 megavattan fazla ruhsat verilmiyordu. Biz durumumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğimizde tükettiğimiz kadar elektrik üretip satma lisansımızı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan aldık" dedi. Köse, projeyi biran önce hayata geçirmek için gerekli çalışmalara başladıklarını aktararak, "Terfi istasyonlarımızın olduğu bölgedeki mera alının tahsisini istedik, zaman kaybetmemek için de proje ihalemizi yaptık. Şuan projemiz hazırlanıyor. 2020 ortalarında projemizi hayata geçireceğiz. Tahmini 15 milyon dolarlık bir yatırım sağlanmış olacak. Aylık bir milyon 200 bin ile bir milyon 500 lira arasında elektrik satmış olacağız. Bu da belediyemize önemli bir katkı sağlamış olacak" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Elektrikte Tasarruf Dönemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değişen bir şey yok!
Değişen bir şey yok!
En çok çocuklar sevindi
En çok çocuklar sevindi
Eğitim tamamlandı
Eğitim tamamlandı
Mehmet Akif Ersoy’a vefa
Mehmet Akif Ersoy’a vefa
Gençlere proje eğitimi
Gençlere proje eğitimi
Akademisyenlere eğitim
Akademisyenlere eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim