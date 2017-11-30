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-Elektrikte işlem merkezi

ÇAMLIBEL Elektrik, artan müşteri yoğunluğu dolayısıyla abonelerine daha kaliteli hizmet vermek için Faturamatik işbirliğiyle Yozgat merkezde Yetkili İşlem Merkezini müşterilerinin hizmetine sundu.

-Elektrikte işlem merkezi

ÇAMLIBEL Elektrik, artan müşteri yoğunluğu dolayısıyla abonelerine daha kaliteli hizmet vermek için Faturamatik işbirliğiyle Yozgat merkezde Yetkili İşlem Merkezini müşterilerinin hizmetine sundu.

30 Kasım 2017 Perşembe 07:05
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-Elektrikte işlem merkezi

Artan müşteri yoğunluğu doğrultusunda müşteri odaklı yatırımlarını artıran CK Çamlıbel Elektrik, abonelerine daha hızlı hizmet vermek, hizmet kalitesini yükseltmek için Faturamatik işbirliğiyle Medrese Mahallesi Kültür Sokak’ta bulunan Abide İşhanı’nda Yetkili İşlem Merkezi açtı. Genel Müdür İbrahim Yalçın Tekin, 2017 yılında Yozgat il merkezi ve ilçelerinde 5 yeni Yetkili İşlem Merkezi açtıklarını belirterek, abonelerin daha kaliteli ve rahat hizmet almasını sağlayan çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Yozgat genelinde 5’i Yetkili İşlem Merkezi 15’i Müşteri Hizmetleri Merkezi olmak üzere toplam 20 adet tahsilat ofislerinin olduğuna vurgu yapan Tekin, “Amacımız hizmetlerimizin hızlı, rahat ve kolay bir şekilde müşterilerimize ulaşmasını sağlamak. Bu nedenle hizmetlerimizi müşterilerimize en yakın noktalara götürmek için çalışıyoruz. Yatırımlarımızı da bu yönde hayata geçiriyoruz” dedi.

Müşteri memnuniyetini önemsediklerini belirten Genel Müdür Tekin, Yetkili İletişim Merkezlerinde ek bir ücret ödemeden fatura tahsilatı başta olmak üzere abonelik ve indirimli elektrik satışı gibi birçok işlemin yapılabildiğini söyledi. Tekin, ileride mağduriyet yaşanmaması adına CK Çamlıbel Elektrik tarafından tahsilat yetkisi verilmeyen ödeme noktalarında müşterilerin işlem yapmaması gerektiğine dikkat çekti.

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