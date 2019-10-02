Elektrikli Araca onay

Bu yıl 14-22 Eylül 2019 tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ‘Nova’ adını verdikleri elektrikli araçlarıyla katılan ekip, TUBİTAK hakemleri tarafından yerli üretim onayı aldı. Batarya paketinin, araç kontrol sisteminin, batarya yönetim sisteminin ve motorunun yerli olarak üniversite bünyesinde üretildiği elektrikli araç, yerli üretim olması bakımından beğeni kazandı. Ayrıca takım, TUBİTAK tarafından aktif takımlara verilen ‘Tanıtım ve Yaygınlaştırma’ ödülüne de layık görüldü. Takımın Danışmanlığını yapan Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çetin, yarışlara katılmaktaki temel amacın, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, kaliteli birer mühendis olabilmelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Çetin, ‘’Geçtiğimiz süreçte bu arabayı adım adım üretirken öğrencilerin de geliştiklerini, problem çözme yeteneklerini, takım çalışmasına uyumlarını, teknik kapasitelerini artırdıklarına şahit oldum. Ayrıca üniversitemizin tanıtımı açısından da oldukça faydalı olduğu kanaatindeyim. Gelinen noktada BeeM takımının ilk yılı olması hasebiyle başarılı olduğunu düşünüyorum. Uzun soluklu bir süreç olduğundan gelecek yılki yarışlara hiç vakit kaybetmeden ve daha iddialı bir şekilde hazırlanacağız. Bu süreçte Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın desteği her zaman arkamızdaydı. Bunun için kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz” dedi.

