Elektrikler çöpten!

Yozgat’ta 2007 yılının Kasım ayında Azizli Bağları ve Salmanfakılı Köyleri bölgesinde kurulan “Katı Atık Depolama” tesisinde toplanan çöpler belediyenin 22 milyon liralık projesi ile enerjiye dönüşecek. Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’ın önem verdiği proje kapsamında ayrıca bölgede çöpler için ayrıştırma tesisi ile bir de sera oluşturulacak.

ARSLAN: “EKONOMİYE KAZANDIRILMASI GEREKİYORDU”

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, katık depolama bölgesinde yıllardır düzenli depolama yaptıklarını hatırlatarak; “Bu çöplerin de ekonomiye bir şekilde kazandırılması gerekiyordu. Aynı zamanda çevreyi daha düzenli ve temiz tutmamız gerekiyordu. Bu sebeple proje başlattık” dedi.

Katı atık depolama tesisinde çöplerden elektrik üretimi yapacaklarını kaydeden Arslan, çalışmaların son safhaya geldiğini duyurdu.

Birkaç ay içerisinde bölgede çöplerden elektrik üretimine başlanacağını ifade eden Arslan; “Bunun dışında orada depolama ile ilgili başka tesisler de yapılıyor aynı bölgede. Burada da ayrıştırma yapacağız. Çöpleri plastik, kağıt ve diğer atıkları her birini ayrı ayrı ayırmak suretiyle ekonomik olarak değerlendirme imkanı olacak. Onun ötesinde de çok pis bir görüntü arz eden, netice itibari ile şehrin çöplerini attığımız bölgeyi de tamamen piknik alanı, mesire alanı haline getirmiş olacağız. Çevreye de çok büyük bir katkı sunmuş olacağız. Yine bu şekilde katı atık depolama bölgemizi de çok uzun yıllar yeni bir yere de ihtiyaç duymadan kullanmış olacağız” diye konuştu.

ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETMEYE KARAR VERDİK!

Çalışmaları yerinde inceleyen belediye temizlik işleri müdürü Ömer Duyar da, 10 yıl önce kurulan katı atık düzenleme depo alanında 8 ay önce çöpten enerji üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Yapılan ihale sonucunda 10 yıllığına yap-işlet modeli ile ITS firmanın yüklenici olarak ihaleyi kazandığını söyleyen Duyar, kısa sürede çalışmalara başlayan firmanın burada ön işlem ünitesi, fermantasyon ünitesi, gaz balonu ve depo sahasından rigorlar açılarak boruları döşemeye başladığını bildirdi.

Sistemin faaliyete geçmesi ile saatte 3 bin 600 konutun elektrik ihtiyacının çöpten karşılanacağını ifade eden Duyar; “Bunlar sisteme gelerek Yozgat’ın yaklaşık 3 bin 500 konutunun elektriğini karşılayacak oranda elektrik üretimi yapılacak. Bu tesis daha önce çok atıl bir vaziyetteydi gördüğünüz gibi mükemmel işler oluyor. Tüm Yozgat’ın çöpüne talibiz, üye belediyelerimiz var 12 tane, onların çöplerini buraya taşıyacağız ve buradan enerji üretimi gerçekleştireceğiz. Bizim de tek hayalimiz buydu inşallah çok kısa zamanda diğer üniteler de kurulduktan sonra daha sonraki haberimizde inşallah buranın ne hale geldiğini hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

2.8 MEGAVATLIK ENERJİ

Projeyi yürüten ITS firmasının tesis Şefi İbrahim Aydın, tesisin kurulu güç olarak saatte 2.8 megavatlık elektrik üretecek kapasitede olduğunu söyledi.

Tesisin işleyişi hakkında bilgi veren Aydın; “Tesisimizde gaz sahasından toplamış olduğumuz metan gazının ana hatlarımızla birleştirilerek görmüş olduğunuz yerlere ilerleyen süreçte elektrik santrallerimizi getirerek buraya montajını yaptıktan sonra metan gazının burada yakılması suretiyle elektrik üretimi yapacağız” dedi.