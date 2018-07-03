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Elektrikçilere Avantaj Kart

YOZGAT Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası üyelerine yönelik ‘Avantaj Kart’ uygulaması başlattı. 

Elektrikçilere Avantaj Kart

YOZGAT Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası üyelerine yönelik ‘Avantaj Kart’ uygulaması başlattı. 

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Elektrikçilere Avantaj Kart

Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası, üyelerine yönelik hayata geçirdiği Avantaj Kart uygulaması ile üyelerine ayrıcalıklar sunuyor.

Avantaj Kart uygulaması hakkında bilgi veren Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Oda Başkanı Mehti Ulusoy, üyelerin günlük hayatta tükettiği ve ihtiyaç duyduğu bazı ürün ve hizmetlere yönelik protokoller gerçekleştirdiklerini söyledi. Mehti Ulusoy, bu kapsamda üyelere kurumsal kimlik kartı çıkarıldığını, odaya kayıtlı üyelerin protokol yapılan restoran ve hazır yemek firmalarında yüzde 10 ile yüzde 20, akaryakıtta yüzde 5, konaklama ve bazı sektörlerde yüzde 15 olmak üzere birçok sektörde indirim sunduklarını ifade etti.

Mehti Ulusoy, yakın zamanda üyelerin mesleki ve kişisel anlamda gelişmelerine katkı sağlayacak eğitim programları, kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları engelli azaltma ve teknik konularda da çeşitli çalışmalar yürütüleceğini sözlerine ekledi.

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