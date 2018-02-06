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Elektrikçiler seçimini yaptı

YOZGAT Elektrik Elektronik ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Elektrikçiler seçimini yaptı

YOZGAT Elektrik Elektronik ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

06 Şubat 2018 Salı 10:15
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Elektrikçiler seçimini yaptı

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen genel kurulda iki aday başkanlık için yarıştı.
Yozgat’ta 184 üyesi bulunan Elektrik Elektronik ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası Başkanlığı için mevcut Abdullah Potuk ve Mehdi Ulusoy yarıştı.
Yapılan genel kurul sonucu Mehdi Ulusoy 88 oy alarak, odanın yeni başkanı seçildi.
Diğer aday Abdullah Potuk ise 66 oy alırken, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

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