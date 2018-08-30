Elektrik tüketimi arttı

Söz konusu artışta mevsimsel etkilerin yanı sıra bayramın hafta içine gelmesi nedeniyle bazı işletmelerin çalışmaya devam etmesi etkili oldu. Artan talebi sorunsuz olarak karşılayan ÇEDAŞ, bayram boyunca bölgede kesintisiz enerji sağladı. Bayram süresince 535 personelin vardiyası 7/ 24 esasına düzenlenirken 115 araç da olası arızalara müdahale etmek üzere hazır bekletildi. Yozgat, Sivas, Tokat’taki elektrik tüketiminin yoğun olduğu trafo bölgelerinde bayram öncesi bakım onarım çalışmaları yapılarak önleyici tedbirler alındı. Arıza kaynaklı uzun süreli kesintilerde kullanıcılara SMS aracılığı ile gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.