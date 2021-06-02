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Elektrik tüketimi arttı

Yozgat’ta geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde elektrik tüketimi arttı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:12
Elektrik tüketimi arttı

Ramazan Bayramı, 2020’de olduğu gibi 2021 yılında da pandemi nedeniyle ülke genelinde ‘tam kapanma’ tedbirlerinin alındığı tarihlere rastlarken geçen yıla göre bu yıl Yozgat, Sivab ve Kayseri’deki toplam elektrik tüketiminde yüzde 19,3 artış gözlendi. 2020’de olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı, pandeminin gölgesinde geçerken tam kapanma nedeniyle evde geçen zamanın artması elektrik tüketimine de yansıdı. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtım hizmeti görevini üstlenen, Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi verilerine göre, bu yıl arife günü ve Ramazan Bayramı’nda üç ildeki toplam elektrik tüketimi geçen yılın bayram günlerine göre yüzde 19,3 arttı. 2020 yılında 23-26 Mayıs tarihleri arasına denk gelen arife günü Ramazan Bayramı tatilinde Sivas, Tokat ve Yozgat’taki toplam elektrik tüketimi 21 bin 805 megavat saat iken bu yıl arife günü dâhil bayramın kutlandığı 12-15 Mayıs tarihleri arasında bu rakam 26 bin 17 megavat saati buldu. Bu artışta pandemiyle mücadele kapsamında ülke genelinde tam kapanmaya gidilmesinin etkisi ile tüketimin yüzde 35’ini gerçekleştiren mesken abonelerinden gelen yüksek talep ve Mayıs ayının kurak geçmesi nedeniyle tarımsal sulamalardaki ani yükseliş etkili oldu. Mesken ve tarımsal sulama abonelerindeki talebi sorunsuz olarak karşılayan ÇEDAŞ, bayram boyunca bölgede kesintisiz enerji sağladı. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik tüketiminin yoğun olduğu trafo bölgelerinde bayram öncesi bakım onarım çalışmaları yapılarak önleyici tedbirler alındı. Ramazan Bayramı süresince eş zamanlı 354 personelin çalışma saatini 7/24 esasına göre düzenleyen şirket, 109 aracı da olası arızalara müdahale etmek üzere hazır bekletti. Bu arada ÇEDAŞ yetkilileri bölgelerindeki en yüksek tüketimi gerçekleştiren 8 abonenin temsilcileriyle bayramdan önce görüşme yaptı. Gelen yanıtlara göre tüketim tahminleri planlandı. Yine hava durum tahminleri de takip edilerek, arıza ekiplerinin ve çağrı merkezi çalışanlarının planlanması bu doğrultuda gerçekleştirildi. Tüm bu işlemler sırasında kaymakamlık, il özel idaresi ile koordineli bir çalışma sergilendi.

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Elektrik Tüketimi Arttı
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