ELEKTRiK SANTRALiNi GEZDiLER

Lisenin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencileri, 2023 eğitim-öğretim vizyonu kapsamında, Mesleki ve Teknik Eğitim hedefleri çerçevesinde, eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek, nitelikli insan gücü yetiştirmek, mesleki ve teknik eğitimde atfedilen değerlerin arttırılması amacıyla gezinin planlandığı belirtildi. Çekerek Hidroelektrik Santralindeki teknik geziye idareci, öğretmen ve 14 öğrenci katıldı. Öğrencilerin okulda görmüş oldukları dersleri ve meslekleriyle ilgili konuları gerek yerinde gerekse uygulamaya yönelik bilgi beceri kazanarak, ileriki yaşamlarına ışık tutması konusunda iyi bir deneyim elde etmelerinin sağlandığı kaydedildi.