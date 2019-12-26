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El sanatları sergisi

YOZGAT Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına ‘1.Ulusal Jürili Geleneksel El Sanatları Karma Sergisi’ düzenlendi. İslam bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatının farklı dönemlerini yansıtan fotoğraflarının yanı sıra tarih boyunca İslam medeniyetine yapmış olduğu hizmetler, çalışmalarından kesitler, hayatına dair notlar ve geleneksel el sanatlarımızın farklı alanlarından oluşan eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

El sanatları sergisi

YOZGAT Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına ‘1.Ulusal Jürili Geleneksel El Sanatları Karma Sergisi’ düzenlendi. İslam bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatının farklı dönemlerini yansıtan fotoğraflarının yanı sıra tarih boyunca İslam medeniyetine yapmış olduğu hizmetler, çalışmalarından kesitler, hayatına dair notlar ve geleneksel el sanatlarımızın farklı alanlarından oluşan eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

26 Aralık 2019 Perşembe 04:04
El sanatları sergisi

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar, sergide, 18 farklı ilden 65 sanatçının hat, minyatür, tekzip, çini, seramik, bakır işleme, dokuma, yakma, kaligrafi gibi 25 farklı sanat alanlarında eserlerin yer aldığı9nı söyledi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, “Teknoloji ilerledikçe esasında insani anlamda büyük konfor elde ederken var olan geleneksel birikimlerimiz de maalesef kayboluyor. Bu anlamda geleneksel el sanatlarının yaşatılması gündemde tutulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sergiyi ömrünü Türk İslam medeniyetine adamış, bu asrın yetiştirdiği ender ve çok değerli bir bilim insanına atfen yapılmış olması da oldukça anlamlı’’ dedi. Rektör Karadağ, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz serginin açılışını gerçekleştirdi. 

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El Sanatları Sergisi
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