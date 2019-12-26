El sanatları sergisi

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar, sergide, 18 farklı ilden 65 sanatçının hat, minyatür, tekzip, çini, seramik, bakır işleme, dokuma, yakma, kaligrafi gibi 25 farklı sanat alanlarında eserlerin yer aldığı9nı söyledi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, “Teknoloji ilerledikçe esasında insani anlamda büyük konfor elde ederken var olan geleneksel birikimlerimiz de maalesef kayboluyor. Bu anlamda geleneksel el sanatlarının yaşatılması gündemde tutulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sergiyi ömrünü Türk İslam medeniyetine adamış, bu asrın yetiştirdiği ender ve çok değerli bir bilim insanına atfen yapılmış olması da oldukça anlamlı’’ dedi. Rektör Karadağ, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz serginin açılışını gerçekleştirdi.