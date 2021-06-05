Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1433
ALTIN
527.057
DOLAR
8.6558
STERLİN
12.2714
EURO
10.5278

El Sanatları görücüye çıkarıldı

Yozgat il genelinde Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlerin öğrenirken hazırladıkları el emeği göz nuru eserler, sergilenmeye başlandı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:12
El Sanatları görücüye çıkarıldı

Yozgat’ın Sarıkaya, Çayıralan, Aydıncık ilçelerinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler görücüye çıkarıldı.
Sarıkaya ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sergisi, Sarıkaya Kadın Kooperatifi açılışı ortaklaşa gerçekleştirildi. Kaymakam Selami Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Oral, Cumhuriyet Savcısı Sabiha Aysun Sızma, Hakim İsmail Şahin, Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, İl Genel Meclis Üyesi Dursun Tuncer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar serginin açılışına katıldı. Katılımcılar sergiyi gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırladığı program ilgi gördü. Etkinlikte, bağlama kursuna katılan kursiyerlerin verdiği konser ayakta alkışlandı. 
Aydıncık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün çalışmalarından oluşan ‘Karma Sergi’ ilgi gördü. Sergide, Taş İşleme, Ahşap Araba Yapma ve Rölyef kursu çalışmaları büyük beğeni topladı. Hak Eğitimi Müdürlüğü tarafından düzenlenen saz kursuna katılan kursiyerlerde saz çalarak çeşitli dinletilerde bulundu. Kaymakam Adem Balkanlıoğlu tarafından açılışı yapılan sergiye, Belediye Başkanı Vekili Satılmış Erkoç, Baydiğin Belde Belediye Başkanı Osman Uslu, kurum ve kuruluş temsilcileri, davetliler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kursiyerler ve pandemi tedbirleri dolaysıyla sınırlı sayıda vatandaşlar katıldı. Kursiyerlerin bir yıllık çalışmaları sonucunda ortaya koydukları ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Sergideki tüm çalışmaları ilgi ve beğeniyle inceleyen Kaymakam Balkanlıoğlu, el emeği ürünler hakkında kursiyerlerden bilgiler aldı.

Anahtar Kelimeler:
El Sanatları Görücüye çıkarıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay ve Karaismailoğlu Yozgat’ta
Oktay ve Karaismailoğlu Yozgat’ta
Muhtarlık Seçimi
Muhtarlık Seçimi
AK Partiden çevre desteği
AK Partiden çevre desteği
Çevrecilere teşekkür
Çevrecilere teşekkür
Dengeyi korumamız lazım
Dengeyi korumamız lazım
Bilim Fuarı açıldı
Bilim Fuarı açıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim