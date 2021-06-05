El Sanatları görücüye çıkarıldı

Yozgat’ın Sarıkaya, Çayıralan, Aydıncık ilçelerinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler görücüye çıkarıldı.

Sarıkaya ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sergisi, Sarıkaya Kadın Kooperatifi açılışı ortaklaşa gerçekleştirildi. Kaymakam Selami Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Oral, Cumhuriyet Savcısı Sabiha Aysun Sızma, Hakim İsmail Şahin, Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, İl Genel Meclis Üyesi Dursun Tuncer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar serginin açılışına katıldı. Katılımcılar sergiyi gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırladığı program ilgi gördü. Etkinlikte, bağlama kursuna katılan kursiyerlerin verdiği konser ayakta alkışlandı.

Aydıncık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün çalışmalarından oluşan ‘Karma Sergi’ ilgi gördü. Sergide, Taş İşleme, Ahşap Araba Yapma ve Rölyef kursu çalışmaları büyük beğeni topladı. Hak Eğitimi Müdürlüğü tarafından düzenlenen saz kursuna katılan kursiyerlerde saz çalarak çeşitli dinletilerde bulundu. Kaymakam Adem Balkanlıoğlu tarafından açılışı yapılan sergiye, Belediye Başkanı Vekili Satılmış Erkoç, Baydiğin Belde Belediye Başkanı Osman Uslu, kurum ve kuruluş temsilcileri, davetliler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kursiyerler ve pandemi tedbirleri dolaysıyla sınırlı sayıda vatandaşlar katıldı. Kursiyerlerin bir yıllık çalışmaları sonucunda ortaya koydukları ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergideki tüm çalışmaları ilgi ve beğeniyle inceleyen Kaymakam Balkanlıoğlu, el emeği ürünler hakkında kursiyerlerden bilgiler aldı.