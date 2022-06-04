El işleri sergilendi

Etkinlikler kapsamında ilçelerde açılan sergilerde el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

SORGUN

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri kapsamında sergi açıldı. Şakir Efendi Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Ziya Polat, kursiyerlere ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışın ardından sergiyi gezen Polat, yapılan el işleri hakkında kursiyer ve usta öğreticilerden bilgi aldı, ebru çalışması yaptı.

Açılışa, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Sorgun Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, kurum müdürleri, halk eğitim usta öğreticileri ve kursiyerler katıldı.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde, Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi tarafından ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi açıldı. Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezinde hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışı Kaymakam Samet Serin tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleşen açılıştan sonra Kaymakam Serin, sergiyi gezerek kurslarda kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgiler alarak emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür etti.

ÇAYIRALAN

Çayıralan ilçesinde, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında sergi düzenlendi. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi açılışına Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Belediye Başkanı Ömer Codar, Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin, Cumhuriyet Savcısı Ömer Ata Türkdönmez, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin ve resimlerin sergilendiği stantları gezen Yıldız, çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgiler alarak başarılar diledi.

Haber Merkezi

