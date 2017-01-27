El Bab'a mektup var!

Yozgat halkının gönüllü olarak katıldığı organizasyonda Mehmetçik'e gönderilen hediyeler arasında duygu yüklü mektuplar çıktı.

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ve ekibinin organize ettiği bu çalışmaya, bütün Yozgatlılar gönüllü katılıyor. 13 ilçeden merkeze, Mehmetçik'in gönlünü hoş edecek hediyeler yağıyor.

Yozgatlı anneler; sarma, börek ve çeşitli ev yemekleri ile bir anne eli uzattı Mehmetçik'e. Esnaf ise pijamadan iç çamaşırına Anadolu'da gelenek olan hediyelerle hediye organizasyonuna katkıda bulundu. Ancak, organizasyonda insanı en çok duygulandıran, ilköğretim çağındaki Yozgatlı çocukların yazdığı mektuplar.

Zarfın içine, evden simit için aldığı 1 lirayı koyup 'Abiler simit alır' diyen, yarısına kadar kullandığı tahta kalemini koyup 'Lazım olur abilere' diyen Anadolu'nun koca gönüllü evlatları bulunuyor.