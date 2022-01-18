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El açmalarını satıp destek oldular

Yozgat’ta yaşayan SMA-Tip 1 hastası Eslem Fatma bebek için, AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı desteklerini sürdürüyor.

18 Ocak 2022 Salı 00:26
El açmalarını satıp destek oldular

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları üyesi kadınlar kendi evlerinde yaptıkları mantıları hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen gösteride satışa sunarak gelirini Eslem Fatma’nın tedavisine verdiler. 
“KAZANCIMIZ ESLEM 
FATMA İÇİN”
Her zaman Eslem Fatma için desteklerini sürdüreceklerini belirten AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, “Daha önce Yozgat Büyük Sinemada düzenlenen Mustafa Koç konserinde mantı satışlarımızı yaptık. Mantıya talep daha çok olduğu için tekrardan mantı satmak istedik. Geçtiğimiz hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salonunda sirk gösterimi oldu. Bizlerde stant açarak Eslem Fatma bebek için mantı satışı yaptık. Satışlarımızdan elde ettiğimiz kazancımız Valiliğimiz tarafından izin verilerek açılan banka hesabına yatırdık. Unutmayalım elde ettiğimiz her kazancımız Eslem Fatma bebeğimiz için.” şeklinde konuştu.
VATANDAŞLARIMIZ 
ÇOK DUYARLI
Söz konu Eslem Fatma olduğunda vatandaşların daha duyarlı olduğunu belirten Ünal, “Gerçekten bu konuda vatandaşlarımız çok duyarlı. Bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Herkes küçük büyük demeden elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyor. Bizler umutluyuz Eslem Fatma’mız yavrumuz tez zamanda hastaneden kurtulacak” ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Yapmış olunan çalışmaların sonuna kadar devan edeceğini ifade eden Ünal, “Çalışmalarımız yavrumuz kurtulana kadar devam edecek. İstenilen para toplanmadan içimiz rahat etmeyecek. O yüzden ben ve yönetimim ne zaman yavrumuzu tedavi için yolcu edersek o zaman rahat bir nefes alacağız. Unutmayalım ki biz kadınlar olarak birer anne adayıyız. Anne merhameti ile yaklaşıyoruz. Yavrumuz hastanede nefes alamazken bizlerinde içi rahat edemez. O yüzden hepimizin rahat nefes alabilmesi için tedavi için gerekli olan parayı en kısa zaman da toparlayıp Eslem Fatma’yı yavrumuzu tedavi ettirmemiz gerekiyor” dedi. 
TEŞEKÜR ETTİ
Son olarak yönetimine teşekkür eden Ünal, “Parti yönetimime vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Yönetimimde yer alan kadınlarımızın hiç biri emeğini esirgemedi. Elinden gelenin fazlasını yaparak çalıştılar. Yönetimim ile birlikte satmış olduğumuz mantılarımızı kendimiz büktük. Samimi ve içten bir ortamda bütün yönetimimiz emeğini esirgemeden destek verdi. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 17.01.2022 18:38
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