EKSiKLiKLERi GiDERiN!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sarıkaya ilçesinin sahipsiz bırakılmasına tepki göstererek, Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile ilçeye bağlı köylerin altyapı eksiklerinin giderilmesini gündeme getirdi. Keven, Sarıkaya ilçesinde 33 bin kişinin yaşadığını, bunun 15 binin köylerde ikamet ettiğini hatırlatarak, köylerin altyapı eksiklerinin giderilip, kilitli parke verilmeyen köyün kalmaması gerektiğini söyledi. Keven, ‘’Sarıkaya ilçesine bağlı Yukarı Sarıkaya Köyü ile ilgili edinmiş olduğum bir altyapı sorunu var. Köyde asbestli içme suyu borusu kullanılmaktadır. Bu şekilde hala kullanılan kanserojen asbest boruların acil değiştirilmesi gerekmektedir. Makam araçlarına değil, halkın sağlığına bütçe ayrılmalıdır’’ dedi. Keven, Çokumeşme ve Yazıkaplancı Köyü’nün içme suyu sorununun giderilmesi gerektiğini, bu çağda sağlıklı içme suyu olmayan köyün kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

KANALİZASYON YOK

Yozgat milletvekili Keven, Sarıkaya ilçesinin Karacalar Köyü’nün kanalizasyon eksiğinin bulunduğuna dikkat çekerek, ‘’Yozgat genelinde 72 köyün kanalizasyonu yok. Kanalizasyon altyapısı köylerimize halk sağlığı kurallarına uygun bir şekilde sağlanmalıdır. Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ni göreve davet ediyorum. Köylerimizin eksiklerini lütfen biran önce giderin. Kırsal kesimde daha fazla insan yaşasın orada üretim yapsın çiftçilikle uğraşsın istiyorsak köylerin şartlarını iyileştirmemiz lazım. Halkımızın bu talepleri ön sıraya alınmalıdır. Bütçe bu doğrultuda verimli kullanılmalıdır” diye konuştu. Köylere altyapı hizmeti sunmakla görevli Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ödeneklerinin önce ki yıllarda makam aracı gibi yerlere harcandığını yeniden gündeme getiren Keven, “Geçen sene Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ödeneklerinin makam aracı alımına, öğretmenevi tadilatına ve kaymakamlık lojmanlarının tadilatına harcanmasını gündeme getirmiştim. Sayıştay denetçileri önce ki yıllarda yaklaşık 5 milyon liranın köylere harcanmadığını tespit etmiştiler. Bu sene böyle bir şey olmamalı ve köylerin ödeneği köylere harcanmalıdır. Bu sorunlar giderilene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde de söylemeye devam edeceğim. Köylerin hakkı olan bir lira dahi makam araçlarına harcanırsa bu işin peşini bırakmam” ifadelerini kullandı.

