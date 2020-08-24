Eksiklikler gideriliyor

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, hafriyat, su arıza, bakım, kırılan rögar kapaklarının tamiri, kaldırım temizliği işlerine ek olarak rutin günlük çalışmaların da yapıldığını söyledi. Başkan Açıkel, daha önce yapımına başlanılan Osmangazi Mahallesi 618 nolu sokakta devam eden yol çalışmasının tamamlanarak, ulaşıma açıldığını, yolun bitiminde yer alan SGK karşısından Kaplıca Mezarlığı üst kısmına devam eden yolun da tesviye işlemine başladıklarını bildirdi. Başkan Açıkel, ‘’Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız gün içerisinde kırılmış rögar kapaklarının tamirat işlerini yaptılar. Su Arıza ve Bakım ekibimiz Yenidoğan Mahallemizde 2, Şekerpınar Mahallemizde 2 olmak üzere toplamda 4 arızaya müdahale ederek hatlara yeniden su akışını sağladılar. Temizlik İşleri Şefliğine bağlı dezenfekte ekibimiz günlük rutin olarak gerçekleştirilen konut ve işyeri dezenfekte işlemlerine gün boyu devam ettiler. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Yeni Terminal ve Galericiler Sitesi çevresinde genel ot ve çöp temizliği yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz mahallelerimizde kilit parke taş tamir ve bakım çalışmalarına devam ettiler’’ dedi.