Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1110
ALTIN
456.019
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.5933
EURO
8.6176

Eksiklikler gideriliyor

Sarıkaya Belediyesi, ilçede yürütülen çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, yeni çalışmalarına da start vermeye devam ediyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:24
Eksiklikler gideriliyor

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, hafriyat, su arıza, bakım, kırılan rögar kapaklarının tamiri, kaldırım temizliği işlerine ek olarak rutin günlük çalışmaların da yapıldığını söyledi. Başkan Açıkel, daha önce yapımına başlanılan Osmangazi Mahallesi 618 nolu sokakta devam eden yol çalışmasının tamamlanarak, ulaşıma açıldığını, yolun bitiminde yer alan SGK karşısından Kaplıca Mezarlığı üst kısmına devam eden yolun da tesviye işlemine başladıklarını bildirdi. Başkan Açıkel, ‘’Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız gün içerisinde kırılmış rögar kapaklarının tamirat işlerini yaptılar. Su Arıza ve Bakım ekibimiz Yenidoğan Mahallemizde 2, Şekerpınar Mahallemizde 2 olmak üzere toplamda 4 arızaya müdahale ederek hatlara yeniden su akışını sağladılar. Temizlik İşleri Şefliğine bağlı dezenfekte ekibimiz günlük rutin olarak gerçekleştirilen konut ve işyeri dezenfekte işlemlerine gün boyu devam ettiler. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Yeni Terminal ve Galericiler Sitesi çevresinde genel ot ve çöp temizliği yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz mahallelerimizde kilit parke taş tamir ve bakım çalışmalarına devam ettiler’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Eksiklikler Gideriliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KURTARILMAYI BEKLiYOR
KURTARILMAYI BEKLiYOR
Yer Muzu da tescillendi
Yer Muzu da tescillendi
ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi
ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi
Gülbahçe-Çelikbacak ailelerinin Mutlu Günü
Gülbahçe-Çelikbacak ailelerinin Mutlu Günü
Yozgatlı Kadınlar Yozgat’ı tanıdı
Yozgatlı Kadınlar Yozgat’ı tanıdı
Kilimlerin adresi belli oldu
Kilimlerin adresi belli oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim