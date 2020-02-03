Eksiklikler Giderilecek

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat’ın da hazır bulunduğu görüşmede Başer, hastanenin yoğun bakım ünitesi ile hastane genel yatak sayısının artırılması talebini gündeme getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eksikliklerin giderilmesi ve taleplerin ivedilikle yerine getirilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. Başer, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin Yozgat’a yakışır hizmet vermesi, tüm eksikliklerini gidermek için Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ ve hastane yönetimi ile yoğun çalışma içinde olduklarını kaydetti. Başer, “ Sağlık Bakanlığı’ndan Yoğun Bakım Ünite Yatak Sayısı ile Hastane Genel Yatak Sayısının artırılması hususunda taleplerimiz vardı. Sağlık Bakanımız taleplerimizin karşılanması için müspet yaklaşım gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanemizin hem fiziki ve teknik hem de personel ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Yakın zamanda tüm eksikliklerini tamamlayacağız. Hastanemizi Yozgat Şehir Hastanesiyle hizmette yarışır hale getireceğiz” diye konuştu.