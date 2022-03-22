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Eksiklik değil fazlalık

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin 21 Mart Dünya Down Sendromu Gününe dikkat çekti.

22 Mart 2022 Salı 00:10
Eksiklik değil fazlalık

Down sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, hamilelik yaşının ilerledikçe riskin arttığının altını çizen Şahin, “Ülkemizde doğum öncesi dönemde anne adaylarının down sendromu gibi fetal anomaliler ve kromozomal bozukluklara yönelik tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgilendirilmeleri sağlanarak gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında down sendromlu birey yaşamaktadır. Down sendromu tanısı doğumdan hemen ya da kısa bir süre sonra konulur. Sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler ise çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak başparmağının diğer parmaklardan daha açık olması tipiktir. Ayrıca sendromlu bireyler, bazı rahatsızlıklara daha yatkındırlar. Bu yüzden sağlık kontrollerinin aksatılmadan ve zamanında yapılması önemlidir. Sendromlu bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimi yaşıtlarına göre daha geridedir. Ancak uygun eğitim programları ile toplum hayatına başarı ile uyum sağlayabilmektedirler. Hayatımıza +1 değer katan down sendromlu kardeşlerimizin her zaman farkındayız ve daima yanındayız” ifadelerini kullandı.
 

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