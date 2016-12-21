Eksi 20 derecede zorlu mücadele!

2016 yılı yaz dönemi içerisinde yapmış olduğu planlı bakım çalışmalarının faydalarını gören ÇEDAŞ olumsuz hava koşullarının etkili olduğu hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat il ve ilçelerinde tüketicilere yönelik kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış dönemi Acil Eylem Planını devreye alan ÇEDAŞ, elektrik kullanımının ısınma amaçlı artması ve buz yükü dolayısıyla enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalara karşı teyakkuz haline geçti. Sert kış şartlarının yaşandığı bölgede gerekli ekipman ve personel hazırlıklarını tamamlayan şirket kar, tipi ve fırtına nedeniyle elektrik dağıtım hatları ve şebekelerinde oluşan arızalara anında müdahale ediyor. Ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba gösteriyor.



ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa yaptığı açıklamada "Kış öncesi sorumluluk bölgemizde olan Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde ileriye dönük planlama yaparak kış şartlarında yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldık ve bu doğrultuda belirli noktalarda bölge sorumlulukları oluşturduk. Bu bölgelere gerek ekipman, gerekse personel istihdamını sağlayarak kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji teminini amaçlıyoruz. 15 bölgede oluşturduğumuz 60 kişilik özel ekiplerle acil müdahale yapabiliyoruz. Bu nedenle arızlara müdahale hızımız arttı. Ayrıca geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz araç filosu yenileme çalışmalarının da faydalarını şimdi daha iyi görüyoruz." dedi.



Saha ekipleri donma tehlikesi atlattı



Geniş bir coğrafyaya hizmet verdiklerini belirten Akboğa, "Sistem İşletme Direktörlüğümüz saha ekiplerimizle sürekli iletişim halinde. Kırsalda kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köylerimiz var. Şirket içinde personele yönelik oluşturduğumuz telsizler ile arızaları yakından takip ediyoruz. Kar nedeniyle kapanan yolları aşarak elektrik arızalarına müdahale etmek amacıyla ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf ediyor. Ayrıca eksi 20 derecenin altında donma tehlikesi atlatan ekiplerimize geçmiş olsun, canları pahasına tüm engelleri aşarak enerjisiz köylerimize enerji vermeye çalışan tüm çalışanımızı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



İl ve ilçe merkezlerine uzak bölgelere elektrik arızası için giden ÇEDAŞ ekipleri tarafından bölgede mahsur kalan vatandaşlara kumanya desteğinde bulunulduğunu da ifade eden Akboğa, "Bu zorlu kış şartlarının vatandaşlarımız için hafif bir şekilde atlatılması amacıyla elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Müşterilerimizden almış olduğumuz enerjiyle daha ileriye gitme gayemizin bu gibi zorlu şartlarda da müşteriler ile birlikte olmaktan geçtiğinin bilincindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.



Müşterilerin olası elektrik arızalarına ve sorunlara karşı ÇEDAŞ Alo 186 Arıza ihbar hattı ve 0 552 186 0186 WhatsApp İhbar Hattı'nı 7/24 arayabileceklerini belirten Akboğa,"Ekiplerimizin sağlıklı bir şekilde arıza mahalline ulaşımında koordinasyonu sağlayan başta valiliğimize, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerine ve çalışanlarına, ekiplerimizin her zaman çalışmalarına ortak olan muhtarlara ve köy halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.