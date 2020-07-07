Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118485
ALTIN
394.039
DOLAR
6.8533
STERLİN
8.5709
EURO
7.7488

Ekrem Yörük unutulmadı

Yeni tip korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden Esenyurt Yozgatlılar Derneği Başkanı Ekrem Yörük unutulmadı.

07 Temmuz 2020 Salı 00:37
Ekrem Yörük unutulmadı

YAKALANDIĞI Covid-19 hastalığı nedeni ile erken yaşta hayata gözlerini yuman Ekrem Yörük’ün vefatının ardından hemşerileri ailesini ve geride kalanlarını yalnız bırakmadı.
İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Sekreteri Kaan Pınarcıoğlu, gerçek bir Yozgat aşığı, Yozgat adına olan her işin içinde olan hemşerimizi kaybettiklerini, geride bıraktığı hatıralarına sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.  Pınarcıoğlu, ‘’Federasyonumuz Avrupa Yakası Dernekler Birim Başkanı Adem Akdağ öncülüğünde yapılan organizasyon ile mevcut evinin tadilatının tamamı, yeni oğlu için alınan evin tadilat ve kalan meblağsı ödendi. Organizasyonda ciddi manada emekleri geçen İstanbul Karahacılılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kılınçer’e ve yönetimine, Çeltek Derneği Başkanı Emin Şanver’e, kapısından penceresine, lavabosundan boya badanasında emek veren, maddi manevi gücünü esirgemeyen yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan hayırsever hemşerilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem Yörük Unutulmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit yakınlarını ziyaret etti
Şehit yakınlarını ziyaret etti
AYFED Kuruldu
AYFED Kuruldu
Borular yenilendi
Borular yenilendi
Kadın dayanışması
Kadın dayanışması
Toplu sözleşme
Toplu sözleşme
Kedi-Fare oyunu
Kedi-Fare oyunu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim