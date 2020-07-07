Ekrem Yörük unutulmadı

YAKALANDIĞI Covid-19 hastalığı nedeni ile erken yaşta hayata gözlerini yuman Ekrem Yörük’ün vefatının ardından hemşerileri ailesini ve geride kalanlarını yalnız bırakmadı.

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Sekreteri Kaan Pınarcıoğlu, gerçek bir Yozgat aşığı, Yozgat adına olan her işin içinde olan hemşerimizi kaybettiklerini, geride bıraktığı hatıralarına sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Pınarcıoğlu, ‘’Federasyonumuz Avrupa Yakası Dernekler Birim Başkanı Adem Akdağ öncülüğünde yapılan organizasyon ile mevcut evinin tadilatının tamamı, yeni oğlu için alınan evin tadilat ve kalan meblağsı ödendi. Organizasyonda ciddi manada emekleri geçen İstanbul Karahacılılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kılınçer’e ve yönetimine, Çeltek Derneği Başkanı Emin Şanver’e, kapısından penceresine, lavabosundan boya badanasında emek veren, maddi manevi gücünü esirgemeyen yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan hayırsever hemşerilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz’’ diye konuştu.