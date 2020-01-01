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EKONOMiYE OSB KATKISI

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimlerini sürdüren firmalar, Avrupa ve Asya ülkelerine yaptıkları ihracatla hem Yozgat hem de ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamaya devam ediyor.

EKONOMiYE OSB KATKISI

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimlerini sürdüren firmalar, Avrupa ve Asya ülkelerine yaptıkları ihracatla hem Yozgat hem de ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamaya devam ediyor.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
EKONOMiYE OSB KATKISI

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeleri ziyaret ederek, üretimleri ve pazarlamaları konusunda bilgi aldı. Başer, Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk’ten Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeler hakkında genel bilgiler aldı. Başer, ‘’Müteşebbislerimiz yatırımlarıyla gururlandırıyor. Organize Sanayii Bölgesinde bulunan Garanti Kompozit fabrikasını gezdik. Diğer işletmelerimizi de ziyaret ettik. Fabrikamızda Türk Ordusuna, Amerika, Almanya, Rusya silahlı kuvvetlerine imalat yapılıyor. Ne mutlu. İş insanlarımızın her zaman yanındayız’’ dedi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 32 firmanın bulunduğu, yaklaşık iki bin işçinin işletmelerde çalıştığı kaydedildi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımların devam ettiği, istihdamda küçülmeye gidildiği söylentilerine rağmen büyümenin devam ettiği, teşvik ve yatırım fırsatlarının yatırımcıların iştahını kabarttığı ileri sürüldü. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmaların, kentin istihdam sorununa da büyük ölçüde katkı sağladığına dikkat çekilerek, özellikle ihracat noktasında Yozgat’ın adını dünyaya duyuran Yozgat Organize Sanayi Bölgesi firmaların önemli istihdam sağladıklarının altı çizildi. 15 senedir Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Eren Çorap, Yozgat’ta ürettiği çorapları başta Fransa olmak üzere İtalya, Danimarka, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılda 36 milyon çorap ihraç eden Eren Çorap 200 kişiye istihdam sağlıyor. Organize Sanayi Bölgesi’nde 2004 yılında faaliyete başlayan Garanti Kompozit Teknolojileri Fabrikası kapasitesini artırmaya devam ettiği, bünyesinde sağladığı istihdam ile Yozgat’ta istihdam sorunun önemli ölçüde giderilmesine katkı verdiği bildirildi. 

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EKONOMiYE OSB KATKISI
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