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EKONOMiYE KENEViR KATKISI

Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir bitkisi ekiliş alanlarının artırılmasına yönelik hazırladığı projeleri uygulamaya koymaya başladı. Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarı'nda sektörlerin ihtiyaçlarına göre, kenevir bitkisi üretimine başlanırken, bu yıl 200 çiftçiye kenevir konusunda eğitim verileceği açıklandı.

03 Ağustos 2021 Salı 00:01
EKONOMiYE KENEViR KATKISI

Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması, daha fazla katma değer sağlaması amacıyla ‘endüstriyel kenevir’ alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, bölgede kenevir bitkisi ekim alanlarını artırmaya yönelik hazırladığı projelerini uygulamaya koymaya başladı.
Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarı'nda sektörlerin ihtiyaçlarına göre, kenevir bitkisi üretimine geçilirken, Yozgat merkez ile birlikte Boğazlıyan ve Yerköy ilçelerinde 200 çiftçiye kenevir bitkisinin ekilişi, bakımı ve hasadı konularında eğitim verilmesi planlandı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ihtisas alanları olan kenevir bitkisi ile çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Karadağ, hazırlanan proje kapsamında, Yozgat il genelinde kenevir yetiştiriciliği yapan tüm üreticilerin ortak kullanımı ile kenevir yetiştiriciliğinin yeniden canlanmasını sağlayarak, üretimde kalite ve verimi artırmak istediklerini bildirdi. Ziraat Fakültesi bünyesinde Doku Kültürü Laboratuvarı kurularak, sektörlerin ihtiyaçlarına göre, kenevir bitkisi üretimine bir süre önce geçildiğini hatırlatan Karadağ, kenevirin bütün biokütlelerinin ekonomiye kazandırılması, özellikle zirai alanda doku kültürüne yönelik çalışmaların çok önemli bir yer edindiğini dile getirdi. Karadağ, ‘’Kenevirin her açıdan ıslahı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla Ziraat Fakültesi bünyemizdeki çalışmaların detaylı olarak yapılması, çeşitlenmesi gerekiyordu. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Kenevirin ekonomiye kazandırılması için bütün teknik, bilimsel araştırmalar üniversitemizde yapılmaktadır’’ şeklinde konuştu. 
Rektör Karadağ, yapılan çalışmalar ve projelerle endüstriyel sektörün Yozgat'a daha kısa zamanda gelmesinde, kentin kenevir sektöründe cazibe merkezi haline gelmesinde önemli katkı sunacağının da altını çizdi. Karadağ, üniversite tarafından uygulanacak diğer bir projenin ise eğitim çalışması olduğuna vurgu yaparak, 480 bin lira ödenek tahsis edilen proje ile kenevir yetiştiriciliğine deneyimli üreticiler, teknik elemanlar kazandırmak, yayım faaliyetlerinde bulunmasını planladıklarını bildirdi. Karadağ, ‘’Yozgat Merkez, Boğazlıyan ve Yerköy ilçelerinde bulunan 150 çiftçi, 50 teknik personel olmak üzere 200 kişiye kenevir yetiştiriciliği, kontrolü hakkında yönetmelik, kenevir kullanım alanları, kenevirin bitkisel özellikleri, iklim istekleri, toprak isteği, kenevir yetiştiriciliğinde toprak işleme teknikleri, kullanılan aletler, kenevir ekim, ekim yöntemleri, ekim zamanı, ekim derinliği, ekim sıklığı, tohumluk miktarı, kenevir yetiştiriciliğinde gübreleme, sulama, kenevirde hastalıklar, zararlılar, yabancı ot mücadelesi, kenevirde hasat, harman, tıbbi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, lif amaçlı kenevir yetiştiriciliği, tohum amaçlı kenevir yetiştiriciliği gibi konularda eğitimler ve 2 dekar alanda da demonstrasyon gerçekleştirilecektir’’ ifadelerini kullandı.

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EKONOMiYE KENEViR KATKISI
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