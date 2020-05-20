Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101983
ALTIN
380.677
DOLAR
6.8638
STERLİN
8.3180
EURO
7.5015
Flaş Haber
Silahlı kavga: 11 yaralı
Kapat

EKONOMiYE KATKI

Çekerek Belediyesi, ilçede doğal olarak yetişen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:05
EKONOMiYE KATKI

ÇEKEREK Belediyesi, ilçede doğal ortamda yetişen Trüf Mantarı, tıbbi aromatik bitki türlerini ekonomiye kazandırmaya çalışırken, arıcılık, balıkçılık, bağcılık faaliyetleri konusunda başlattığı çalışmalarını da sürdürüyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ormanlık alanlarda geçen yıl cinsi köpekler ile profesyonel bir ekip eşliğinde trüf mantarı taraması yapıldığını hatırlattı. Başkan Çakır, bölgenin Trüf Mantarı haritasının oluşturularak, Orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Başkan Çakır, ‘’Bölgemizde doğal olarak yetişen Trüf Mantarı sonrası 300 dekarlık bir araziye Trüf Ormanı da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin katılımlarıyla oluşturuldu. 3-4 sene sonra o bölgeden toplu Trüf Mantarı üretilecek ve çok ciddi bir gelir kaynağını da ilçemize kazandırmış olacağız’’ dedi.

BAL ORMANI 

Başkan Eyyüp Çakır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatlarıyla Çekerek Barajı etrafının ağaçlandırması için geçen yıl 350 dönümlük araziye Lavanta dikimi yapıldığına vurgu yaparak, oluşturulan bal ormanında arıcılık faaliyetleri yapılarak, Lavanta Balı elde edileceğini bildirdi. Başkan Çakır, ilçede bakıcılık sektörünün yeniden gelişmesi noktasında üniversitelerle ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi, ayrıca Çekerek ilçesinde kaz yetiştiriciliği konusunda bu yıl daha etkin bir çalışma yapacaklarını anlattı. Başkan Çakır, Çekerek Barajımızda bulunan balık üretim tesislerinin kapasitelerinin artırılmasını talep ettiklerini, barajda üretim yapan işletmelerin sayılarının artmasının istihdama ve markalaşmaya endeksli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Çakır, tıbbi aromatik bitkilerin dünyada ve Türkiye'deki fayda ve önemlerinin artışı ile üretim, tüketim hacimlerinin de gittikçe artmakta olduğuna dikkat çekti. Başkan Çakır, ‘’Kekik, Tıbbi Nane, Biberiye, Kişniş, Kenevir, Lavanta gibi bitkilerimizin bölgemize uyumu ile ilgili araştırma yaparak deneme dikimleri gerçekleştireceğiz. Bu sebeple ilçemizde bulunan baraj havzamızda Tıbbi Aromatik bitki dikilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup, Tıbbi Aromatik bitkiyi yaygınlaştırarak bölgemizi merkez haline getirmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
EKONOMiYE KATKI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BUYURUN YATIRIMA!
BUYURUN YATIRIMA!
101. YIL COŞKUSU
101. YIL COŞKUSU
Bayrak dağıtıldı
Bayrak dağıtıldı
Yol çalışmalarına hız verildi
Yol çalışmalarına hız verildi
Çevreye vatandaş desteği
Çevreye vatandaş desteği
Kurtuluş Ateşi 101 yaşında
Kurtuluş Ateşi 101 yaşında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim