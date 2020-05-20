EKONOMiYE KATKI

ÇEKEREK Belediyesi, ilçede doğal ortamda yetişen Trüf Mantarı, tıbbi aromatik bitki türlerini ekonomiye kazandırmaya çalışırken, arıcılık, balıkçılık, bağcılık faaliyetleri konusunda başlattığı çalışmalarını da sürdürüyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ormanlık alanlarda geçen yıl cinsi köpekler ile profesyonel bir ekip eşliğinde trüf mantarı taraması yapıldığını hatırlattı. Başkan Çakır, bölgenin Trüf Mantarı haritasının oluşturularak, Orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Başkan Çakır, ‘’Bölgemizde doğal olarak yetişen Trüf Mantarı sonrası 300 dekarlık bir araziye Trüf Ormanı da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin katılımlarıyla oluşturuldu. 3-4 sene sonra o bölgeden toplu Trüf Mantarı üretilecek ve çok ciddi bir gelir kaynağını da ilçemize kazandırmış olacağız’’ dedi.

BAL ORMANI

Başkan Eyyüp Çakır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatlarıyla Çekerek Barajı etrafının ağaçlandırması için geçen yıl 350 dönümlük araziye Lavanta dikimi yapıldığına vurgu yaparak, oluşturulan bal ormanında arıcılık faaliyetleri yapılarak, Lavanta Balı elde edileceğini bildirdi. Başkan Çakır, ilçede bakıcılık sektörünün yeniden gelişmesi noktasında üniversitelerle ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi, ayrıca Çekerek ilçesinde kaz yetiştiriciliği konusunda bu yıl daha etkin bir çalışma yapacaklarını anlattı. Başkan Çakır, Çekerek Barajımızda bulunan balık üretim tesislerinin kapasitelerinin artırılmasını talep ettiklerini, barajda üretim yapan işletmelerin sayılarının artmasının istihdama ve markalaşmaya endeksli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Çakır, tıbbi aromatik bitkilerin dünyada ve Türkiye'deki fayda ve önemlerinin artışı ile üretim, tüketim hacimlerinin de gittikçe artmakta olduğuna dikkat çekti. Başkan Çakır, ‘’Kekik, Tıbbi Nane, Biberiye, Kişniş, Kenevir, Lavanta gibi bitkilerimizin bölgemize uyumu ile ilgili araştırma yaparak deneme dikimleri gerçekleştireceğiz. Bu sebeple ilçemizde bulunan baraj havzamızda Tıbbi Aromatik bitki dikilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup, Tıbbi Aromatik bitkiyi yaygınlaştırarak bölgemizi merkez haline getirmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

