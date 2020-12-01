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Ekonomik etkiler telafi edilsin

TÜRKİYE Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, memur maaşlarının bütçede yeniden düzenlenip, salgının ekonomik etkilerinin telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

01 Aralık 2020 Salı 00:19
Ekonomik etkiler telafi edilsin

Kabayel yaptığı yazılı açıklamada, ülkemizin, bütün dünya ile birlikte geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkan küresel bir salgının etkisi altında olduğunu hatırlattı. Kabayel, ‘’Uzun zamandan beri bozulan ekonomik dengeler, bu salgının da etkisiyle daha da sıkıntılı hale gitmektedir. Türkiye özelinde, artan döviz ve faizler, enflasyonun da yükselmesine neden olmakta, salgın nedeniyle tüm dünyada üretim ve ulaşım sekteye uğrarken mal ve hizmete erişim daha da güç hale gelmektedir. Bu durum, ülkemizde mutfak masrafı olarak tanımlayabileceğimiz yaşam giderlerinin hızlı bir biçimde zamlanmasına neden olmakta, ücretlerin alım gücünün düşmesi, döviz, gayrimenkul gibi yatırım araçları karşısında sürekli erimesi sonucunu doğurmaktadır’’ dedi. Kabayel, bütün bu gerçeklere rağmen TÜİK’in açıkladığına göre yıllık enflasyonun yüzde 11,9 olarak görüldüğünü, buna karşın cebimize yansıyan enflasyonla TÜİK’in enflasyon rakamlarının örtüşmediğini ileri sürdü. Kabayel, ‘’TÜİK, gıda enflasyonunu ise şu anda yüzde 16,51 olarak hesaplamıştır. Oysa çarşı, pazar enflasyonunun yüzde 25’ler düzeyinde olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Ama memur maaşlarına yapılan zamlar, hedeflenen enflasyon gözetilerek belirlendiği için her yıl memur ve emekliler mağduriyet yaşamakta, çalışanlara yapılan maaş artışları, harcamalara gelen zamların oldukça altında kalmakta, maaşlar erimekte, mutfak yangın yerine dönmekte, çalışanın bütçesi sürekli açık vermektedir’’ diye konuştu.  Kabayel, bütün bu gelişmeler karşısında yakında başlayacak bütçe maratonu ile birlikte TBMM’de bir ‘Memur Paketi’ hazırlanmasını istediklerini anlattı. Kabayel, ‘’Bu paketle, yaşadığımız ekonomik sıkıntıları giderecek bir düzenlemeye ihtiyacımız vardır. Salgının bozduğu çalışan bütçesinin iyileştirilmesi, elektrik, doğalgaz, gıda, ulaşım gibi harcama kalemlerinde dar ve sabit gelirlileri ekonomik uçuruma sürükleyen zamların yükünün hafifletilmesi en büyük arzumuzdur.  TBMM ve milletvekillerimizden bütçede yapılacak bir düzenleme ile memur sorunlarını çözecek, bu olağanüstü salgın günlerinde fedakar hizmetleriyle gönülleri fetheden kamu çalışanlarına elle tutulur bir iyileştirme sağlayacak bir girişim beklemekteyiz’’ ifadelerini kullandı.

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Ekonomik Etkiler Telafi Edilsin
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