Özükavak Belediyesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı dolayısı ile ekonomik destek paketi dağıtımına başlandı. Ramazan ayının girmesi nedeniyle sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlatılan Ramazan paketleri, yardıma muhtaç ailelere elden ulaştırılıyor. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, yapılan istişareler de alınan verilere göre Kasabalarında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtan belediyelerinin ailelerin yanında olmaya devam ettiğini söyledi. Ünal, ‘’Bir ilk yaşadığımız belediyemiz projelerinde Sosyal yardımlaşmanın en üst düzeyde yaşandığı Ramazan ayında belediye uygulamasını başlatarak ramazan ayı münasebeti ile hemşerilerimiz ile birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kasabamızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın şimdiden mübarek Ramazan ayını en içten duygularımla kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum Ramazan paylaştıkça güzel’’ dedi.