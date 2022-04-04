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Ekonomik destek paketi

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesinde, Belediye tarafından ihtiyaç sahibi aileler için ekonomik destek paketi dağıtılıyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:50
Ekonomik destek paketi

Özükavak Belediyesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı dolayısı ile ekonomik destek paketi dağıtımına başlandı. Ramazan ayının  girmesi  nedeniyle sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlatılan Ramazan paketleri, yardıma muhtaç ailelere elden ulaştırılıyor. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, yapılan istişareler de alınan verilere göre Kasabalarında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtan belediyelerinin ailelerin yanında olmaya devam ettiğini söyledi. Ünal, ‘’Bir ilk yaşadığımız belediyemiz projelerinde Sosyal yardımlaşmanın en üst düzeyde yaşandığı Ramazan ayında belediye uygulamasını başlatarak ramazan ayı münasebeti ile hemşerilerimiz ile birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kasabamızda  yaşayan tüm vatandaşlarımızın şimdiden mübarek Ramazan ayını en içten duygularımla kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum Ramazan paylaştıkça güzel’’ dedi.

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