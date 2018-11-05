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Ekonomide yeni düzenleme

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, bazı mallarda yapılan KDV ve ÖTV indirimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide yeni düzenleme

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, bazı mallarda yapılan KDV ve ÖTV indirimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:56
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Ekonomide yeni düzenleme

Bulut, konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi, tapu harçlarının binde 20'den binde 15'e düşürülmesi uygulaması yılsonuna kadar uzatıldığını kaydetti. Bulut, ‘’Daha önce Bakanlar Kurulu Kararıyla tapu işlemlerinde binde 20 olarak alınan harcın, 31 Ekim 2018'e kadar binde 15 olarak tahsil edilmesi öngörülmüştü. Konut ve iş yerlerinde yüzde 18 olan KDV oranının da 31 Ekim 2018'e kadar teslim edileceklerde yüzde 8 olarak uygulanması kararı alınmıştı. Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreler 2 ay uzatılarak 31 Aralık 2018 olarak belirlendi’’ dedi.

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Ekonomide Yeni Düzenleme
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