Ekonomide yeni düzenleme

Bulut, konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi, tapu harçlarının binde 20'den binde 15'e düşürülmesi uygulaması yılsonuna kadar uzatıldığını kaydetti. Bulut, ‘’Daha önce Bakanlar Kurulu Kararıyla tapu işlemlerinde binde 20 olarak alınan harcın, 31 Ekim 2018'e kadar binde 15 olarak tahsil edilmesi öngörülmüştü. Konut ve iş yerlerinde yüzde 18 olan KDV oranının da 31 Ekim 2018'e kadar teslim edileceklerde yüzde 8 olarak uygulanması kararı alınmıştı. Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreler 2 ay uzatılarak 31 Aralık 2018 olarak belirlendi’’ dedi.