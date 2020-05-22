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Ekonomi konuşuldu

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Yozgat ekonomisi ve ticareti hakkında bilgi verdi.

22 Mayıs 2020 Cuma 01:51
Ekonomi konuşuldu

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katılımıyla organize edilen video konferans yöntemiyle yapılan TOBB Ekonomi Buluşması toplantısına katılım sağladı. Çelik, Yozgat’ın ticari ve ekonomik durumu hakkında bilgiler aktardı.

Covid-19 Salgını sebebi ile yaşanılan ekonomik durumun, sektörlerin yaşadıkları sıkıntıların ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin istişare edildiği toplantıda TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, oda üyeleri tarafından talep edilen konuları gündeme taşıdı. Çelik, özel eğitim kurumlarına yönelik destek mekanizmasının oluşturulması gerektiğini hatırlatarak, ‘’Unlu mamullerinde artan maliyetlerden dolayı ekmek fiyatlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Salgın sebebi ile kapalı bulunan işletmelere kira desteği sağlanması gerekir. İhracatçı firmalara yönelik nakliye ve lojistik destek mekanizmasının oluşturulmalıdır. Özellikle sağlık ve medikal sektörlerinde işletmelerin biriken kamu alacaklarını alamamakta, bununla birlikte alacaklarına yönelik net bir tarihte verememektedir. Bu konunun da çözümlenmesi gerekir’’ ifadelerini kullandı.

Çelik, konu başlıkları ile üyelerin sorunlarının TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a iletildiğini de kaydetti.

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Ekonomi Konuşuldu
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