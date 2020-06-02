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Ekonomi altüst oldu

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, korana virüs sürecini ekonomik yönden değerlendirdi.

02 Haziran 2020 Salı 00:09
Ekonomi altüst oldu

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Covid 19 virüsünün ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini belirterek, bu durumun derinleşmesinin endişe verici olduğunu dile getirdi. Bulut, ‘’Yozgat ilimizin zaten olmayan ve sıkıntıda olan ekonomi çökme noktasına geldi. Vergi ötelemeleri finansal açıdan bir kaynak olarak gözükse de ticari hayattaki ciro düşüşleri iş hayatını düşündürmektedir. Vergi mükellefleri bir yapılandırma, matrah artırımı, stok, kasa affı gibi konular da beklenti içine girdiler” dedi.
Bulut, 518 sıra nolu vergi usul kanununa göre bazı beyannamelerin ertelendiğini,  bunların ödemlerinin de 6 ay sonraya bırakıldığını hatırlattı. Bulut, ‘’Mükellef zaten zor durumda iken 6 ay sonra o ayla birlikte bu vergilen ödenmesinin zor olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Devlet tarafından çıkarılacak yapılandırma, vergi mükellefleri ve idare için kazanç olacaktır. Her iki kesimde rahatlama yaratacaktır. Önemli olan piyasaların açılması ve ekonomin sarılmasıdır. Yoksa vergi mükellefi tahsilat yapamazsa yapılacak olan vergi barışının hayata geçmesi de zor olacaktır. Her şeyden önce ekonominin yapı taşları düzelmelidir” diye konuştu.
Vergi mükelleflerinin zor dönemeçte olduğunu belirten Bulut, Korona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla kamunun vergi alacaklarına getirilen ertelemede ilk taksit günü yaklaştıkça reel sektördeki tedirginliğin de artmaya başladığına dikkat çekti. Bulut, geçmiş yıllarda olduğu gibi, önceki dönemlerin incelenmeyeceği garantisiyle çıkarılacak vergi barışına da mükelleflerin büyük ilgi göstereceğinin ortaya çıktığının altını çizdi. Bulut, bunun da kamu gelirini artırıcı başka bir unsur olacağını söyledi. Son dönemlerde, konuşulan kamu gelirini artırmak için Net Aktif Vergisi’nin getirilmesi yönünde hazırlıklar yapıldığına da değinen Bulut, bunun dengeler açısından büyük tehlike oluşturacağını belirtti, sosyal kırılma yaşanacağı uyarısında bulundu.

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Ekonomi Altüst Oldu
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