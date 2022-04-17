Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

İlçenin dağlık kesimlerinden çıkarılan güzel ve değerli taşlar kadınların ellerinde şekil alıyor. Taşların kesim makinelerinde değerli olan yerleri çıkartılıp kolye, yüzük, bileklik ve hediyelik eşya gibi birçok alandan kullanılıyor. Kadınların ellerinde şekil alan taşlar Aydıncık Kültür Evi'nde satışa sunularak aile ekonomisinde katkı sunuyor. Kadınların ellerinde takıya dönüşen taşlar, görsel özelliğinin yanı sıra şifalı özellikleriyle de büyük ilgi görüyor.

KADINLARDAN YOĞUN TALEP

Halk Eğitim merkezinde açılan taş işlemeciliği kursu kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Belirli dönemlerde kursların açıldığını belirten Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı ve Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Nimet Türker, “Kursumuzu sürekli açık tutamıyoruz ama belli dönemlerde açıyoruz. Açmış olduğumuz kurslarımıza da kadınlarımızdan yoğun bir ilgi görüyoruz. Gerçekten Kadınlarımızın bu derece istekli olmaları bizleri oldukça mutlu ediyor. Kadınlarımız kursta taşlarla uğraşarak hem streslerini atıyor hem de el becerilerini ortaya çıkarıyorlar” dedi.

EV EKONOMİSİNE KATKI

Yapmış oldukları ürünleri Aydıncık Kültür Evi’nde sergileyen kadınlar ev ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Taşlar ile yapılan ürünlerin diğer illerden ve yurt dışından da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Türker, “Kurs eğitim alan kadınlarımız kurs sonunda birçok ürün ortaya çıkarıyor. Bizlerde burada yapılan ürünleri Kültür Evimizde sergileyerek satışa sunuyoruz. Kadınlarımızda ekmeklerini taştan çıkarmış oluyorlar. Durum böyle olunca kadınlarımızda satılan ürünlerden para kazanarak ev ekonomisine katkı sunuyor. Kadınlarımızın bu derece güzel işler başarması bizleri de oldukça gururlandırıyor. İnşallah kadınlarımız ile daha nice güzel işler başarmak üretmek umuduyla’’ şeklinde konuştu.

BİRÇOK TAŞ İŞLENİYOR

Aydıncık ilçesinin dağlık kesimlerinde birçok değerli taş bulunuyor. Yörede çıkan taşlar içerisinde en değerlisi ise ametist taşıdır. Ametist taşının yanı sıra birçok yarı değerli taşında bulunduğunun altını çizen Türker, “Orijinal akik taşlarımız var, kalsedon, jasper taşları az da olsa çıkmaktadır. Biz onların hepsini işliyoruz, kişiye özel takılar üretiyoruz. Buradaki bayanlar taş işlemeye geldiklerinde bir daha gitmek istemiyorlar. Taşın pozitif enerjisi de bilimsel olarak kanıtlandı. Şifalı yönleri vardır. Ametist taşının vücuttaki negatif elektrik yükünü aldığı ve pozitif enerji verdiği bilinmektedir. Biz de insanlara satışını, tanıtımı yaparken taşların nelere faydalı olduklarını anlatıyoruz. Bu şekilde biz ekmeğimizi taştan çıkaran bayanlarız” dedi.

ÖZELLİĞİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Gümüş il buluşan kalsedon taşı büyük beğeni aldı. Son zamanlarda kalsedon taşına büyük ilgi olduğunu vurgulayan Türker, “Bütün taşlarımız büyük talep görüyor. Fakat son zamanlarda kalsedon taşımızın gümüş ile işlenerek sunulması taş severler tarafından büyük ilgi görüyor. Kalsedon taşının en büyük özelliklerinden bilinenleri başarı ve nazar taşı olmasıdır. Eski kitaplardan günümüze gelen bilgilerden biriside eski çağlarda Bizanslı avukatlar duruşmalara girmeden mutlaka kalsedon taşı takar ya da yanlarında taş olarak bulundururlarmış. Ayrıca kalsedon taşının ruh ve beden arasındaki dengeyi sağlayıcı etkileri vardır. Kalsedon taşı ateş düşürücü etkileri bilinen bir taştır. Troit bezlerini sağlıklı olmasına yardımcı olur. Bunamayı engelleyici etkileri de vardır. Konuşmamızı düzgünleştirir ve kendimizi daha iyi ifade etmemize yardımcı olur. Konsantrasyonu ve adaptasyonu arttırır. Başarı taşı olarak bilinen kalsedon Anadolu tarihinde Hitit uygarlığından bu güne bilinen ve kullanılan bir taş olan kalsedon taşı tarih boyunca tedavi aracı olarak da kullanılmıştır” dedi. •Selma Şahin•