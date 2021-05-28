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Ekmek, makarna, et zamlanıyor

Buğday, arpa, kırmızı mercimek ve mısır gibi ürünlerde bu yıl kuraklık nedeniyle kayıplar artarken, vatandaş gıda ürünlerini pahalı tüketmek zorunda kalacak.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:51
Ekmek, makarna, et zamlanıyor

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ın Yerköy, Şefaatli ve il merkezinin bazı kesimlerinde hububat ekili alanlar kuraklık nedeniyle yüzde 80’lere varan verim düşüklüğü yaşanırken, ekmek, makarna ve et gibi gıda ürünlerine zam sinyalleri verilmeye başlandı. 
Türkiye'yi kasıp kavuran kuraklık nedeniyle hububat ürünlerinde büyük verim kaybı yaşanıyor. Buğday, arpa, mısır ve kırmızı mercimekte durumun çok kötü olduğunu söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, piyasada yaşanacak açığın milyonlarca tonluk ithalatla doldurulacağını belirtti. Kuraklığın dünya genelinde de yaşandığını ifade eden Gaytancıoğlu, ithalat fiyatlarının da katlanarak arttığını kaydetti. Ayrıca mısır ve arpadaki verim kaybı nedeniyle yem ithalatının da katlanacağını vurgulayan Gaytancıoğlu, ekmek, makarna, bisküvi ve et gibi ürünlere büyük bir zammın kaçınılmaz olduğunu aktardı. Yozgat’ın da yer aldığı İç Anadolu bölgesi ile birlikte, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuraklığın sert yaşandığını anlatan Gaytancıoğlu, Şanlıurfa'ya giderek arpa üreticisi çiftçilerle görüştüğünü dile getirdi. Gaytancıoğlu, “Arpanın samanı yok. Ürünler dolmamış, ocak ve şubatta yağış olmadığı için bitki beslenememiş. Çoğu üretici dekar başına 17-20 lira olan biçerdöver parasını ödeyemeyecek. ‘En azından tohum alayım' diyorlar ama o da çıkmıyor. Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Karaman, Konya'da da kayıplar var. Kayıp yüzde 50'yi buluyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
EkmekMakarnaEt Zamlanıyor
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