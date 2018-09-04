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Ekmek kavgası

YOZGAT'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 45 daimi işçinin alınacağı kadro ilanına bin 227 kişi başvurdu. İşe alınacak kişilerin belirlenmesi için Rıza Kayaalp Spor Salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Ekmek kavgası

YOZGAT'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 45 daimi işçinin alınacağı kadro ilanına bin 227 kişi başvurdu. İşe alınacak kişilerin belirlenmesi için Rıza Kayaalp Spor Salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

04 Eylül 2018 Salı 07:00
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Ekmek kavgası

Vali Yardımcısı Salih Altun, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, KYK'nın 45 işçi alımı için yaklaşık bin 200 kişinin başvurduğunu söyledi. İşe müracaat edenlerin hepsinin aynı vasıfta ve işi yapabilecek kabiliyetteki insanlar olduğunu ifade eden Altun, "Bunları bir şekilde sıraya koymak gerekiyordu. O nedenle noter kanalıyla adil ve dürüst bir kura çekimi yapılacak. Kurada çıkacak olanlara hayırlı olsun diyorum" dedi.

KYK İl Müdürü Rasim Parlak da Türkiye genelinde personel alımı için kura çekimi yapıldığını aktardı. Konuşmaların ardından 2 kişilik eski hükümlü kadrosuna müracaat eden 18, 2 kişilik engelli kadın kadrosuna başvuran 19, 2 kişilik erkek engelli kadrosuna başvuran 78 ve 39 temizlikçi kadrosuna başvuran bin 112 kadın aday arasında kura çekildi. Kura sonucunda kadroların 3 katı asil, 3 katı da yedek aday belirlendi. Asil listede isimleri belirlenen adayların daha sonra KYK tarafından belirlenecek bir tarihte mülakata çağrılacakları belirtildi.

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