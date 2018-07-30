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Ekmek askıya çıktı

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu ‘askıda ekmek’ projesine destek vermeye tüm Yozgat halkını davet etti.

Ekmek askıya çıktı

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu ‘askıda ekmek’ projesine destek vermeye tüm Yozgat halkını davet etti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Ekmek askıya çıktı

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncıyla paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerimiz, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde, bana askıdan bir ekmek verebilir misin, diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki inancımız, komşusu açken tok yatan bizden değildir, esasına dayanmaktadır" dedi.

Irgatoğlu, Türk milletinin hiçbir ferdinin bir lokma ekmeğe muhtaç olmaması, milletimizin arasında birlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 'askıda ekmek projesi' başlatıldığını da haktırlattı. Irgatoğlu, ‘’Bölgemizdeki tüm ülküdaşlarımızın bu kampanyaya destek olmalarını ve kampanyanın amacına ulaşması konusunda titiz, gayretli bir çalışma içerisinde olunmasını rica ederim” diye konuştu.

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