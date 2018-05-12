Ekmeğin izini sürdüler

‘Ekmeğe değer verin, hürmet edin’ Hadis-i Şerif’inden feyz alarak bin bir emekle sofralarımıza ulaşan ekmeğin, tohumdan başağa, buğdaydan una, undan fırına, fırından evlerimize doğru yaptığı yolculuğa tanıklık etmek isteyen öğrenciler, soluğu Çekerek ilçesinde aldı. Çekerek ilçesinin Karahacılı köyündeki asırlık değirmeni inceleyen öğrenciler, değirmen sahiplerinden de bilgi aldı. Yaklaşık 100 yıl önce kurulan ve çarkı bir kilometre ötedeki dereden açılan kanalla getirilen suyla dönen değirmen, teknolojik gelişmelere rağmen köylülerin buğdayını öğütmek üzere dönmeye devam ediyor. Öğrenciler, bu tarihi yapı içerisinde inceleme yapıp, bilgi aldıktan sonra çalışmayı da takip etme imkanı buldu.