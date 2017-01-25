Ekmeğe zam yolda

İl genelinde faaliyet gösteren fırıncı esnafının önümüzdeki günlerde ekmeğe uygulayacağı zam ile ekmek 1 liradan satışa sunulacak.

Yozgat’ta son günlerde gıda ürünlerine yansıyan sessiz fiyat artışı, sebze ve meyve ürünlerinde görülen artış ve özellikle kış aylarında artan ısınma giderleri, Yozgatlı vatandaşın belini bükerken, fırıncı esnafının da ekmeğe zam yapacağının öğrenilmesi vatandaşı ürküttü.

Fırıncıların kendi aralarında yaptığı değerlendirme sonucu, ekmeğe zam yapma kararı aldıkları ve önümüzdeki günlerde ekmeğin 1 liradan satılacağı belirtildi.

Gerekçe olarak artan maliyetler gösterilirken, 2015 ve 2016 yıllarında bir çuval unun 60 TL, 2017’de ise bir çuval unun 75 TL’den alınması ve bunun yanı sıra maya, tuz, su, elektrik ve işçi giderlerinin de artması sonucu ekmeğe zammın kapıda olduğu vurgulandı.