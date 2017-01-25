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Ekmeğe zam yolda

25 Ocak 2017 Çarşamba 06:15
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Yozgat’ta fırıncı esnafının artan maliyetleri gerekçe göstererek ekmeğe zam hazırlığında olduğu öğrenildi.

Ekmeğe zam yolda
İl genelinde faaliyet gösteren fırıncı esnafının önümüzdeki günlerde ekmeğe uygulayacağı zam ile ekmek 1 liradan satışa sunulacak.
Yozgat’ta son günlerde gıda ürünlerine yansıyan sessiz fiyat artışı, sebze ve meyve ürünlerinde görülen artış ve özellikle kış aylarında artan ısınma giderleri, Yozgatlı vatandaşın belini bükerken, fırıncı esnafının da ekmeğe zam yapacağının öğrenilmesi vatandaşı ürküttü.
Fırıncıların kendi aralarında yaptığı değerlendirme sonucu, ekmeğe zam yapma kararı aldıkları ve önümüzdeki günlerde ekmeğin 1 liradan satılacağı belirtildi.
Gerekçe olarak artan maliyetler gösterilirken, 2015 ve 2016 yıllarında bir çuval unun 60 TL, 2017’de ise bir çuval unun 75 TL’den alınması ve bunun yanı sıra maya, tuz, su, elektrik ve işçi giderlerinin de artması sonucu ekmeğe zammın kapıda olduğu vurgulandı.
Olası fiyat artışına tepki gösteren vatandaşlar ise Yozgat’ın ve İç Anadolu’nun bir buğday ambarı olduğunu ifade ederek, tarım ülkesinde tarımsal üretime dayalı gıda maddeleri ve ekmeğin bu kadar pahalı olmasına anlam veremediklerini dile getirdiler.

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