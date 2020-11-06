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Ekmeğe 25 kuruş zam

YOZGAT'ta 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmek, 1 lira 50 kuruşa yükseldi

06 Kasım 2020 Cuma 00:24
Ekmeğe 25 kuruş zam

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sinan Çelik, ekmeğin ham maddesi un başta olmak üzere girdilerde artış olduğunu anımsattı. Vatandaşın ekmeği pahalı yemesini hiçbir zaman istemediklerini ifade eden Çelik, "Bu zammın verilmesi gerekiyordu, mecburi bir durumdu" dedi. Yapılan zam ile 1,50 lira olan ekmek fiyatının dahi maliyetinin altında kaldığını dile getiren Çelik, "İşletmelerimiz, yine fedakarlık yapmaktadır. Zarar etmeden maliyetine olsun ayakta durmak için mücadele veriyor.  İnşallah ekonomimiz daha iyi şartlara gelir ve bir daha bu tür zamlar yaşamayız" diye konuştu.

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Ekmeğe 25 Kuruş Zam
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