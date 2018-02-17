Ekipman alınacak

Yozgat Belediyesi tarafından hazırlanan ve devreye giren Katık Atık Bertaraf Tesisleri’ne, ilçelerden ve il merkezinden taşınacak çöpler için tır ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Tesiste bertaraf edilirken aynı zamanda elektrik enerjisi üretiminin sağlandığı çöp miktarının il merkezinde yaklaşık 110 ton civarında olduğu, ilçelerle birlikte ise bu rakamın 140 tona çıktığı ifade edildi.

Bu çöplerin tesise nakli için tır alınacağı, alınacak tırın ise kredi kullanılarak temin edileceği belirtildi.

Ayrıca Yozgat Belediyesi’nin silindir ve yama aracı alımı için de 420 bin lira civarında kredi kullanarak, araçların teminini yapacağı aktarıldı.