EKiPLERDEN YAKIN TAKiP

YOZGAT Valiliği tarafından il genelinde oluşturulan ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik denetimleri kapsamında, izolasyon kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunup, yaptırımlar hakkında da bilgilendirme yapıyor. Yozgat Valiliği İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde kurulan ekipler, il genelinde mahalleleri gezerek Covid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona alınan vatandaşların, evde olup olmadıklarını kontrol ediyor. Ekipler, Covid-19 tanılı vatandaşları, 14 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunup, ihlal halinde uygulanacak yaptırımlar konusunda da bilgilendirmede bulunuyor.