Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1194
ALTIN
489.945
DOLAR
7.9467
STERLİN
10.4048
EURO
9.4204

EKiPLERDEN YAKIN TAKiP

Yozgat Valiliği, 7 Gün, 7 Konu, 7 Denetim mottosuyla il genelinde Korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

23 Ekim 2020 Cuma 00:57
EKiPLERDEN YAKIN TAKiP

YOZGAT Valiliği tarafından il genelinde oluşturulan ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik denetimleri kapsamında, izolasyon kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunup, yaptırımlar hakkında da bilgilendirme yapıyor. Yozgat Valiliği İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde kurulan ekipler, il genelinde mahalleleri gezerek Covid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona alınan vatandaşların, evde olup olmadıklarını kontrol ediyor. Ekipler, Covid-19 tanılı vatandaşları, 14 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunup, ihlal halinde uygulanacak yaptırımlar konusunda da bilgilendirmede bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
EKiPLERDEN YAKIN TAKiP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARiHi YAPILARA KORUMA
TARiHi YAPILARA KORUMA
Kenevire yönelik yatırım konuşuldu
Kenevire yönelik yatırım konuşuldu
YARIŞMA KASIM DA
YARIŞMA KASIM DA
Sertifikaları dağıtıldı
Sertifikaları dağıtıldı
İki araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
İki araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kaymakam Pazarı gezdi
Kaymakam Pazarı gezdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim