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Ekipler yangın bölgesinde

Yozgat’ın Yerköy ilçe Belediyesi itfaiye ekipleri Antalya'da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:21
Ekipler yangın bölgesinde

Antalya'da başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınları için Yerköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri destek çalışmalarına devam ediyor. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Antalya Manavgat'ta, 1 itfaiye aracı ve 3 itfaiye eriyle yangın söndürme çalışmalarına katılan Yerköy Belediye İtfaiyesi, gece-gündüz demeden çaba sarf ettiklerini söyledi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yangında görev alan tüm itfaiyecilere ve arama, kurtarma ekiplerine kolaylıklar diledi. Yılmaz, "Yerköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, Antalya'da başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmalarında görev almaktadır. 1 itfaiye aracı ve 3 itfaiye erimiz, canla başla mücadeleye destek veriyor. Tüm Türkiye el ele vererek bu felaketi savuşturacağız. Rabbim tüm ekiplere kolaylıklar versin. Yüce Mevlam, vatanımıza milletimize bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın" dedi. (Ferhat Kayhan)

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Ekipler Yangın Bölgesinde
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